كود الغاء جميع خدمات فودافون مصر

تعرف على كود الغاء خدمات فوادافون مصر بالكامل، ربما ان تتلقى الكثير من الرسائل الاخبارية والمنوعة من فودافون، بعضها قد تكون انت من اشترك فيها والبعض قد تكون وجدت نفسك فجأة مشترك ضمن الخدمة وتتلقى رسائل يومية ويتم خصم مبالغ من رصيدك وتود ان تقوم بايقاف هذه الرسائل والغاء الاشتراك في خدمات فودافون بالكامل ، وهذا ما سنساعدك في عمله في هذه المقال.







كود الغاء جميع خدمات فودافون

يمكنك الغاء جميع خدمات فودافون عن طريق كود واحد تقوم بادخاله ويتم اخراجك من كافة الخدمات الاخبارية وغيره مرة واحدة. كود الغاء الاشتراك في خدمات فودافون مصر هو كالتالي:







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هذا الكود يقوم بالغاء اشتراكك في كافة خدمات فودافون مصر بشكل نهائي.

وهنا طريقة الغاء الاشتراك في عدد من خدمات فودافون مصر المشهورة،

الغاء اشتراك خدمة محمد صلاح فودافون،







يتم الالغاء عن طريق الكود التالي:

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كود الغاء باقة الانترنت من فودافون مصر،

يتم الغاء الاشتراك في باقة انترنت فودافون عن طريق الكود التالي:

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تعرف على ارقام خدمة عملاء فودافون كاش وطريقة الاشتراك في الخدمة وجميع أكواد Vodafone Cash

هذه طريقة الغاء كل خدمات فودافون بكود واحد، بالاضافة الى طريقة الغاء باقة النت وخدمة محمد صلاح، واذا كان عندك اي مشكلة في الكود او خدمة ثانية محتاج طريقة الاشتراك او الالغاء فقط اكتبها في تعليق,