كود تحويل فليكسات فودافون وتكلفة الخدمة وجميع الشروط المطلوبة

يعد تحويل فليكسات فودافون أمراً هاماً لكل مشتركي شبكة فودافون، حيث أتاحت Vodafone في الأونة الأخيرة خدمة تحويل الفليكسات من شخص لأخر ولكن هذه الخدمة متاحة لبعض الأنظمة مثل نظام كنترول فليكس، ونظام إيزى، ونظام الكارت والعديد من العملاء يتساءولون عن طريقة تحويل الفليكسات لذا اليوم سنعرض لكم كيفية تحويلها خطوة بخطوة وشروط التحويل.

ما هي الفليكسات المتاحة للتحويل؟

يمكنك تحويل 250 فليكس بـ 2.25 جنية.

بتكلفة 2 جنية يمكنك تحويل 200 فليكس.

للتحويل 150 فليكس بتكلفة 1.25 جنية.

تكلفة جنيه لتحويل 100 فليكس.

تحويل 50 فليكس بـ 50 قرش.

شروط واحكام شركة فودافون في تحويل الفليكسات

وضعت شركة فودافون العديد من الشروط للعملاء لكي يستمتعون بخدمة تحويل الفليكسات لأي رقم أخر فوادفون ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

هذا العرض يسري على نظام فودافون كنترول وفليكس، وانظمة الكارت، وكنترول ايزي.

الحد الأقصى للتحويل 50% من الباقة الأساسية.

استقبال الفليكسات خلال الشهر 250 فليكس فقط شهرياً.

تنتهي الفليسكات المحولة مع انتهاء موعد باقة الشخص الراسل أو بعد 7 أيام من استقبالها.

كيفية تحويل الفليكسات من رقم لأخر

اضغط #عددالفليكسات*رقم الهاتف المراد التحويل اليه *880*.

أو يمكنك طلب #880* ثم اتبع التعليمات بعد ذلك.

اطلب #60* لمعرفة الفليكسات التي تم تحويلها.

للخروج من الخدمة كلم 888.

وبذلك نكون انتهينا من مقالنا هذا نرجو أن نكون نلنا اعجابكم، وفي حال كان لديكم أي استفسارات حول خدمات فودافون يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم.