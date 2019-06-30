كود سلفني شكرًا اتصالات etisalat لانقاذ عملاء الشركة في الأوقات الحرجة حيث يلجأ الكثير من عملاء شركة اتصالات إلى خدمة “سلفني شكرًا” وذلك عندما لا يستطيع العميل إجراء بعض المكالمات، فيضطر إلى البحث عن كود سلفنى من اتصالات، الذي يعتبر البديل الأسهل والمتاح في جميع الأوقات، لذا هناك عدد كبير يهتم بكود سلفني من إتصالات.

مع انتهاء الرصيد الموجود بالخط، يبحث عملاء الشركة عن كود سلفني شكرًا اتصالات etisalat وذلك عندما لم يتمكن العميل من الشحن في الحال، فيقوم العميل بالبحث عن كود سلفنى من اتصالات عبر الإنترنت ليتمكن من حل هذه المشكلة بشكل مؤقت، ليقوم العميل بطلب كود سلفني من اتصالات.

كيفية استخدام كود سلفني شكرًا اتصالات

يمكنك الاستمتاع بهذه الخاصية، وذلك عند إدخال الكود التالي #911*، ومن ثم يضغط على زر الاتصال لتتم العملية بنجاح، وبعدها تصلك رسالة بنجاح الخدمة سلفني شكرًا، ليتم خصم خمسون قرشاً في كل مرة يتم فيها استخدام كود سلفني من اتصالات، وتخصم فيما بعد القيمة المستهلكة عند الشحن، فيما تستطيع استخدام خدمة كود سلفني اتصالات للحصول على رصيد من 4 جنيهات حتى 12جنيه، يتاح استخدامهم في المكالمات أو رسائل، وتخصم القيمة عند إعادة الشحن، كما يمكن استخدام كود سلفني من اتصالات أربع مرات فقط، ولا يُسمح استخدمه بعدها إلا بعد سداد المبلغ الذي تم استلافه من قبل.

خدمات تقدمها شركة اتصالات

تقدم شركة اتصالات خدمة كود سلفني من اتصالات، لكل عملاء الكارت، الذين مر عليهم 3 أشهر من إستخدام الخط، وأما إذا كنت تريد استلاف قيمة مقدارها 12 جنيهات، يجب أن يمر عليك في الشركة مدة تزيد عن 12 شهر.

الجدير بالذكر، أن هناك خدمات مدفوعة الأجر ومنها خدمات مجانية، والتي من أهمها خدمات الإنترنت والباقات الشهرية للمكالمات، والمكالمات الدولية، والاستعلام عن الرصيد وتجديد الباقة قبل موعدها في حالة نفاذها، كما أن كود سلفني اتصالات etisalat من هذه الخدمات التي يستفيد منها العميل بشكل أو بأخر.