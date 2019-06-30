كود سلفني شكرًا فودافون vodafone وشروط استخدامه .. خدمة الانجاز السريعة

كود سلفني شكرًا فودافون vodafone وشروط استخدامه، أو كما يطلق عليها خدمة الانجاز السريعة يضطر بعض الأشخاص من عملاء فودافون في كثير من الأوقات، أن يقوموا بإجراء مكالمات عاجلة لتصدمهم تلك الرسالة المعروفة لديهم “رصيدك الحالي لا يسمح بإتمام المكالمة”، فلا يجدوا إلا كود سلفني من فودافون ليخرجهم من هذا الموقف، حيث وفرت شركة فودافون العديد من خدماتها لعملائها عن طريق أكواد خاصة، لاستلاف رصيد من كود سلفني، وعند الشحن سيتم خصم قيمة الشحن بمنتهى السهولة واليسر.

نوفر لك في هذا المقال كود سلفني شكرًا vodafone وشروط استخدامه حتى يعلم الكثير من العملاء كيفية استخدامه في حال انتهاء الرصيد، ويريدون إجراء مكالمات.

كود سلفني شكرًا فودافون vodafone

أتاحت شركة فودافون مصر لعملائها كود سلفني شكرًا فودافون Vodafone للاستمتاع بالخدمة خلال الأوقات التي يصعب على العميل الشحن في الحال، ليقوم العميل بإدخال كود سلفني من فودافون، ألا وهو 3#*868 ، ثم يقوم بالضغط على زر الإتصال وسوف يتم تحويل الرصيد.

شروط استخدام كود سلفني شكرًا فودافون

هناك شروط عدة واجب توافرها حتى يمكنك إستخدام كود سلفني من فودافون، والتي تكمن في ضرورة وجود أقل من جنيه بالهاتف في وقت استخدام كود سلفني من فودافون، وأن يكون خط العميل مر على تشغيلة ستة أشهر، وإذا تم استخدام كود سلفني من فودافون لاستلاف مبلغ وقدره 12 جنيه لا تستطيع استخدام الخدمة حتى يتم سداد المبلغ.

يستطيع العميل استخدام الخدمة أكثر من مرة فى اليوم الواحد عند الشحن ونفاذ الرصيد، حيث يمكن استخدام سلفنى شكرًا حتي أربع مرات فى اليوم بمبلغ 12جنيه، وكلما زادت مكالمات العميل واستهلاكه لخدمات الإنترنت كلما كان متاح له استلاف مبلغ يصل إلي 32 جنيهًا.

خدمات شركة فودافون

يمكنك استخدام كود سلفني من فودافون علي حسب مدة إستخدام العميل للخط، فإذا كان الخط جديد ولم يمر عليه 6 أشهر لا يمكنك الاستلاف، بينما إذا كنت عميل قديم لشركة فودافون، فيمكنك استلاف مبالغ قد تصل إلى 20 جنيهًا.

الجدير بالذكر أن شركة فودافون تقدم خدمات كثيرة لعملائها والتي من بينها خدمة كود سلفني من فودافون، وتلك الخدمات يستطيع العملاء الاستفادة منها بكل سهولة ويسر.