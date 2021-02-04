ماذا لو كنت تريد إظهار صورة ملفك الشخصي في Telegram فقط لجهات الاتصال الخاصة بك، أو إخفائها عن شخص معين، في هذه المقالة نعرض إليك كيفية إخفاء صورة ملفك الشخصي في Telegram، حيث يمنح تطبيق تيليغرام ميزة خصوصية بقدر لا يُصدق من التحكم في من يمكنه رؤية صورة ملفك الشخصي ومن لا يمكنه ذلك، فيمكنك فقط إظهار صورة ملفك الشخصي لجهات الاتصال الخاصة بك إذا كنت تريد ذلك، وأيضًا يمكنك اختيار جهات الاتصال أو المجموعات أو المستخدمين الذين تريد إخفاء صورة ملفك الشخصي عنهم.

كيفية إخفاء صورة ملفك الشخصي في Telegram

خطوات إخفاء صورة الملف الشخصي في Telegram على iPhone

تختلف بعض الشيء الخطوات في نظام iPhone عنه في نظام Android ، وهو ما سيرد بيانه في كلا النظامين وأما بالنسبة لنظام هواتف iPhone فخطوات إخفاء صورة ملفك الشخصي في Telegram على iPhone عن عامة الناس أو مستخدمين محددين كما يلي:

افتح تطبيق Telegram على جهاز iPhone الخاص بك وانتقل إلى علامة التبويب “الإعدادات”.

وهنا اختر خيار “الخصوصية والأمان”.

ثم حدد خيار “صورة الملف الشخصي”.

بشكل افتراضي، يتم عرض صورة الملف الشخصي على الجميع، وإذا كنت تريد إخفاء صورة ملفك الشخصي عن عامة الناس ( وأي شخص لديه رقم هاتفك، أو اسم المستخدم الخاص بك)، فاختر خيار “جهات الاتصال الخاصة بي”، وفي هذه الحالة سيتمكن فقط المستخدمون الموجودون في سجل جهات الاتصال الخاص بك من رؤية صورة ملفك الشخصي.

إذا كنت ترغب في إضافة استثناءات معينة، يمكنك القيام بذلك من قسم “الاستثناءات”، ولإخفاء صورة ملفك الشخصي من جهات اتصال أو مجموعات معينة أو مستخدم يضايقك، انقر فوق زر “عدم المشاركة مع أبدًا”.

وهنا حدد خيار “إضافة مستخدمين أو مجموعات”.

وثم ابحث عن المستخدم الذي تريد إخفاء صورة ملفك الشخصي عنه وحدده، اضغط على زر “تم” لحفظ اختيارك.

ويمكنك العودة دائمًا، واختيار خيار “المشاركة دائمًا مع” لمشاركة صورة ملفك الشخصي مع مستخدمين أو مجموعات معينة.

اضغط على خيار “إضافة مستخدمين أو مجموعات”.

ابحث عن جهات الاتصال التي تريد إضافتها وحددها، واضغط على “تم” لحفظ اختياراتك.

والآن بعد الخطوات السابقة سيعرض Telegram الآن صورة ملفك الشخصي مع المستخدمين المحددين.

خطوات إخفاء صورة الملف الشخصي في Telegram على Android

لإخفاء صورة الملف الشخصي في Telegram على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل Android اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Telegram واضغط على أيقونة القائمة المكونة من ثلاثة أسطر من الزاوية العلوية اليسرى.

وثم اختر خيار “الإعدادات”.

انتقل إلى قسم “الخصوصية والأمان”.

انقر على خيار “صور الملف الشخصي”.

إذا كنت ترغب فقط في مشاركة صورة ملفك الشخصي مع المستخدمين في سجل جهات الاتصال الخاص بك، فاختر خيار “جهات الاتصال الخاصة بي”، هذا الخيار سوف يخفي صورتك على الفور عن أي شخص آخر على Telegram.

مجرد تحديد خيار “جهات الاتصال الخاصة بي”، ستمنحك Telegram خيارين أكثر دقة وهما: “السماح دائمًا” و “عدم السماح أبدًا”.

وأما ميزة “السماح دائمًا” إضافة مستخدمين أو مجموعات يمكنها رؤية صورة ملفك الشخصي (يعمل هذا أيضًا مع المستخدمين غير الموجودين في دفتر جهات الاتصال الخاص بك)، قم بالضغط على زر “السماح دائمًا” للبدء.