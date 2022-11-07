كيفية إلغاء حالة النشاط على الفيسبوك

الفيسبوك من أهم التطبيقات الاجتماعية التي لها العديد من المميزات مثل الالتقاء بالأصدقاء من كل مكان بالعالم ومنها القيام بالعديد من الأعمال مثل التسويق ومشاركة الأخبار وفيديوهات الطبخ ومشاهدة مقاطع من الأفلام والمسلسلات والتحاور وحل المشكلات الاجتماعية المتعددة ومنها الربح من مقاطع الريلز من خلال الصفحات الشخصية وغيره من المميزات والتي جعلت من الفيسبوك شيء أساسي يومي لدى الكثيرون.

وكما للبرنامج الكثير من المميزات هناك أيضاً بعض العيوب والتي لا يرغب بها الكثيرون من رواد الموقع منها حالة النشاط وتعني أن تكون نشط الآن أي متواجد وتلك الخاصية قد تكون سبب في الإحراج للبعض إن لم تكن ترغب في الرد في الوقت الحالي على الماسنجر على سبيل المثال، ولكن يجب أن تعلم أن تلك الخاصية لا تعني أن أصدقائك لا يعلمون متى كان آخر ظهور لك على التطبيق وستظل العلامة الخضراء بجوار الاسم تضيئ كلما فتحت تطبيق الماسنجر من الفيسبوك.

متى تكون حالة إلغاء النشاط مفيدة؟

إن رغبت في أن تستفيد استفادة تامة من تلك الخاصية فيجب أن يكون حسابك يعمل من جهاز واحد فقط بمعنى إن قمت بإيقاف حالة النشاط على الهاتف المحمول على سبيل المثال وكنت مسجل دخول على جهاز آخر مثل الكمبيوتر الشخصي فحينها ستظل حالتك من النشاط على الفيس بوك كما هي وسيظل يراها الأصدقاء، لذا قبل البدء في غلق حالة النشاط تأكد أن الحالة غير نشطة من كافة أجهزتك.

خطوات إلغاء حالة النشاط على الفيس بوك