كيفية إنشاء رابط عام لمجموعة على WhatsApp الخاصة بك

قد ترغب في إنشاء مجموعة عامة خاصة بك على تطبيق التراسل الفوري واتساب، ولكن قد يكون إضافة كل عضو جديد بنفسك مملاً، ولحسن الحظ هناك بديل لهذا الإجراء، حيث يتيح التطبيق لك إنشاء رابط عام لمجموعة على WhatsApp الخاصة بك، والقابل للمشاركة، فيمكن للمشاركين المهتمين النقر فوقه للانضمام إلى مجموعتك على الفور، وفي هذه المقالة توضيح بالصور كيفية إنشائه واستخدامه، مع ملاحظة أن الوصول إلى رابط المجموعة يجب أن يكون لديك امتيازات المسؤول.

إنشاء رابط عام لمجموعة على WhatsApp

طريقة إنشاء رابط عام لمجموعة على WhatsApp بالخطوات

افتح تطبيق WhatsApp علىجهاز iPhone أو Android وحدد الدردشة الجماعية.

بعد ذلك انقر فوق اسم مجموعتك في الجزء العلوي من الشاشة لزيارة صفحة ملف التعريف الخاصة بها.

ثم قم بالتمرير للأسفل باتجاه الجزء السفلي من الصفحة، وحدد خيار “دعوة عبر الرابط”.

ستجد رابط مجموعتك على الشاشة التالية.

يمكنك نسخ الرابط من خلال النقر على الزر “نسخ الرابط”، أو مشاركته مباشرةً مع “مشاركة الرابط”. عندما تختار الخيار الأخير أو “إرسال رابط عبر WhatsApp” ، يضيف WhatsApp نص دعوة قياسيًا قبل الرابط.

رابط مجموعتك عام، مما يعني أنه يمكنك حتى نشره على موقع الويب الخاص بك، أو قصتك الاجتماعية لدعوة الأشخاص، حيث عندما ينقر عليه شخص ما، سيتمكن من الانضمام إليه دون موافقتك الإضافية.

ويوجد أيضًا هناك خيار لإنتاج رمز الاستجابة السريعة لمجموعتك QR، بحيث عند مشاركته، يمكن لأي شخص مسحه ضوئيًا للانضمام إلى مجموعتك.

وفي وقت لاحق مستقبلًا، في حالة رغبتك في زيادة سعة مجموعتك إلى الحد الأقصى، أو إذا شعرت أنه يتم إرسال بريد عشوائي إلى الرابط العام، يمكنك إعادة تعيينه من نفس القائمة باستخدام زر “إعادة تعيين الارتباط”.

يتم تعيين رابط مجموعة WhatsApp الخاصة بك ليظل نشطًا إلى أجل غير مسمى ولا تنتهي صلاحيته إلا عند إعادة تعيينه يدويًا.

يوفر تطبيق WhatsApp أيضًا إمكانية كتابة هذا الرابط على علامة NFC، وللقيام بذلك، انقر على أيقونة القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة “Invite Link” وحدد “Write NFC tag”.

ملاحظة هامة: إذا كنت تدير مجموعة WhatsApp عامة كبيرة ، فيجب عليك أيضًا التأكد من عدم تمكن الأعضاء من تعديل تفاصيلها (مثل الاسم والوصف) باستخدام أدوات المسؤول.