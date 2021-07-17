كيفية استخدام تطبيق واتساب whatsapp بدون هاتف في التحديث الأخير

في إطار الخطط والتحديثات الجديدة التي تلبي طموحات أكثر من ملياري مستخدم، أعلن تطبيق واتساب الأشهر للتراسل الفوري، عن مفاجأة جديدة خلال الأيام المقبلة، من شأنها إحداث تغييرات جذرية انتظرها المشتركين طويلاً، حيث سيتم إطلاق تجربة تهدف إلى تحرير مستخدميه من الهواتف المحمولة، لاسيما التغلب على قيود الأعطال ونفاذ البطاريات وغيرها، لذا سيتم تفعيله واستخدامه بدون جوال.

استخدام واتساب على 4 أجهزة

أما عن تفاصيل تجربة استخدام تطبيق واتساب بدون موبايل، وإتاحة استخدامه بطرق أخرى لا تعيق استخدامه، ولا تجعله رهينة لظروف مفاجئة، لاسيما مع الانتشار الكبير له والتوسع في قاعدة مشتركيه، أوضحت شركة فيس بوك المالكة للتطبيق، أن الاختبار المحدود النطاق سيتيح للمستخدمين استعمال الخدمة على ما يصل إلى 4 أجهزة غير هاتفية مصاحبة، مثل الكومبيوتر، وإن كان الأمر يتطلب فقط الاتصال بالانترنت، أو إذا نفدت قدرة بطاريته.

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وكيفية استخدام الميزة الجديدة whatsapp

وعن كيفية استخدام الميزة الجديدة، فأشار whatsapp، وفقًا لما أوضحه الفريق الأمني للتطبيق، أن بنية التطبيق الجديدة القائمة على تعدد الأجهزة تزيل الحواجز المتعلقة ببطء الأجهزة المصاحبة أو فقدانها الاتصال بالإنترنت، لذا ستعمل بشكل تقني كبير على إبقاء تزامن بيانات المستخدم وخصوصيتها بطريقة شفافة وآمنة، مع قوبل أي تحسينات مفاجئة.