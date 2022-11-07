كيفية استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة من قبل المرسل من مدير الملفات

الواتساب تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر على الإطلاق قامت فكرة الواتس آب على إرسال الرسائل المجانية بين الأصدقاء ويحدث أن يقوم أحد طرفي المحادثة بحذف الرسائل قبل قراءتها ويرغب الكثيرون في استرجاع تلك الرسائل بشده لأهميتها أو من باب الفضول لمعرفة ما قد تم إرساله ورجع فيه الصديق، يمكن استرجاع الرسائل بعدة طرق منها استخدام تطبيقات ومنها من خلال الهاتف أو عن طريق الواتساب نفسه.

استرجاع رسائل واتساب عن طريق النسخ الاحتياطي

من الطرق البسيطة التي يمكن استخدامها لسهولة قراءة الرسائل المحذوفة هو النسخ الاحتياطي للرسائل لكن يجب أن تكون مفعل تلك الخاصية على التطبيق الخاص بك تقوم خاصية النسخ الاحتياطي بحفظ نسخة من الرسائل على البريد الإلكتروني الذي قمت بربطة على الواتساب من قبل ولاستعادة الرسائل قم بحذف التطبيق من على هاتفك ثم قم بإعادة تثبيته مرة أخرى وتفعيله بنفس رقم الهاتف وسيقوم التطبيق بعرض رسالة تفيد ب ( هل ترغب في استعادة الرسائل ) اضغط على نعم وسيقوم التطبيق بتنزيل كافة المحادثات المحفوظة بما فيهم الرسائل المحذوفة.

استرجاع الرسائل المحذوفة عن طريق مدير الملفات على الهاتف

في جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد يوجد مدير ملفات ومهمته في الهاتف هو حفظ الملفات والرسائل من التطبيقات المختلفة بالإضافة إلى مهام عديدة أخرى، يمكنك استرجاع رسائلك المحذوفة بالضغط على مدير الملفات قم بالبحث عنه في هاتفتك ومنه قم بالبحث عن ملف تحت مسمى واتساب بعد أن تجده قم بالبحث عن ملف تحت مسمى msgstore.db.crypt12 قم بإعادة تسمية الملف.

بعد ذلك توجه إلى جوجل درايف في حسابك على جوجل ومن النقاط الثلاث أعلى الشاشة قم برفع الملف من الهاتف إلى جوجل درايف وعمل نسخة احتياطية للرسائل ثم بعد ذلك قم بحذف واتساب من هاتفك وإعادة تثبيته بعد ذلك وقم باسترجاع الملف الذي قمت بعمل نسخة احتياطية له، ستصلك رسالة باستعادة الرسائل من النسخة الاحتياطية قم بالموافقة واستعد رسائلك.