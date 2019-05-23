محبي كرة القدم في مصر وخارجها يمكن مشاهدة جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية بكل سهولة من خلال استقبال البث الأرضي الرقمي في مصر التابعة لقنوات الهيئة الوطنية للأعلام علي جهاز أستقبال القنوات الأرضية dvb-t dab fm والذي من خلاله يمكن مشاهدة جميع المباريات بشكل مجاني، أو من خلال التردد الجديد لقناة time sport علي القمر الصناعي النايل سات، حيث هناك العديد من الطرق من اجل استقبال البث بشكل مجاني وبجودة عالية الوضوح من خلال جهاز استقبال القنوات الأرضية المصرية.

كيفية استقبال البث الرقمي الأرضي في مصر

سوف نقدم لكم طريقة مشاهدة المباريات بالتعليق العربي عن طريق البحث الآلي عبر موجة RF حيث يمكن من خلال التليفزيون الخاص بك يمكن استقبال أشارة القنوات بتقنية عالية الجودة من خلال توصيل السلك بالإبريال الخارجي بجانب طبق الدش بالأعلى من ثم ربط الكابل في اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك عن طريق توجيه الاريال في الاتجاه الصحيح من ثم نقوم علي أعدادات الشاشة من اجل البحث علي القنوات بعد توصيل الكابل بالشاشة بشكل مباشر عن طريق المدخل المخصص.

رفقنا لحضراتكم فيديو يوضح لكم كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي حيث يمكن مشاهدة الخطوات علما بان هناك بعض الشاشات لا تستطيع من خلالها استقبال البث الأرضي الرقمي ، حيث يمكن شراء أجهزة البث الرقمي الأرضي من اجل توصيلها بالتلفزيون العادي من خلال كابل ثلاثي أو كابل HDMI،والتي سوف تطرح بالأسواق خلال الفترة القادمة بعد أن يتم استيراد لك الأجهزة من الخارج من اجل مشاهدة جميع المباريات بجودة فائقة.