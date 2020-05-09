كيفية اكتشاف التطبيقات الضارة قبل تثبيتها على هواتف الأندرويد

يستخدم الاشخاص يوميًا آلاف التطبيقات والتي يتم تحميلهاعلى الهواتف الذكية، ولكن هل خطر على بال أحدنا حول كيفية اكتشاف التطبيقات الضارة قبل إجراء عملية التنزيل والتثبيت على هواتف الأندرويد، وفي هذا الإطار قررت شركة جوجل العالمية مؤخرًا إزالة ما يزيد عن 100 تطبيق من متجر تطبيقات أندرويد “جوجل بلاي”، حيث ثبت تورطها في عملية احتيال إعلانية واسعة النطاق، والتي تحتوي على انواع مختلفة من البرمجيات الخبيثة بحيث تقوم بالنقر على الإعلانات ولو كنت لا تستخدم تلك التطبيقات، فهي تكون نشطة في الخلفية بشكل خفي مما يؤدي إلى استنزاف البطارية واستهلاك البيانات.

كيفية اكتشاف التطبيقات الضارة

نصائح لاكتشاف التطبيقات الضارة

يمكن معرفة التطبيقات الضارة من المفيدة وحذف الضار منها، وموجودة على هاتفك من خلال مراجعة موقع Cybernews، وعلى الرغم من قيام جوجل بحظر تلقائي للتطبيقات المشبوهة أو الضارة، إلا أن ذلك لا يفي بالغرض ولا بد من حل استباقي، وفيما يلي بعض النصائح بهذا الشأن:

تنزيل تطبيق يتمتع بالقوة لمكافحة البرامج الضارة واكتشاف التطبيقات الخبيثة التي تهدد الخصوصية .

التحقق من الأذونات التي يطلبها التطبيق عند تثبيته، فهذه الأذونات من الطرق السهلة لمعرفة فيما إذا كان التطبيق آمنا أم لا قبل تثبيته، ويمكن التحقق من أذونات التطبيق قبل تنزيله بالطرق التالية:

الدخول إلى جوجل بلاي في الهاتف وثم الضغط على التطبيق المراد تنزيله، وثم القيام بالتمرير للأسفل والضغط على خيار الأذونات “Permissions”. لمعرفة تفاصيل التطبيق على خيار عرض التفاصيل” View details”، فتظهر قائمة بالأذونات التي يطلبها التطبيق عند تثبيته.

كيفية مراجعة الأذونات في التطبيقات المثبتة

عند القيام بتنزيل تطبيق ما فإنه يطلب أثناء التثبيت أو في المرة الاولى التي يتم فتح التطبيق فيها ، أو استخدام إحدى ميزاته، يطلب الأذونات، وإذا لم تتمن من قراءة الاذونات في المرة الأولى أو معرفتها، يمكن دائما مراجعتها بعد بتثبيتها عبر إعدادات الهاتف وذلك وفق الخطوات التالية:

فتح تطبيق “الإعدادات”.

ثم الضغط على خيار التطبيقات ” Apps.”

ومن قائمة التطبيقات المثبتة، الضغط على أي تطبيق.

ثم الضغط على خيار الأذونات ” Permissions”، فتظهر قائمة بجميع الأذونات التي يطلبها التطبيق.

وبهذه الطريقة يمكن مراجعة أذونات كافة التطبيقات المثبتة، والتأكد من أنها منطقية وضرورية لعمل التطبيق، وفي حال اكتشاف أن تلك الأذونات أو بعضها غير مرتبطة بوظيفتها الأصلية، فيجب القيام بحذفها على الفور، أو على الأقل البحث لمعرفة فيما إذا التطبيق كان آمنا أم لا؟