كيفية اكتشاف من حظرك على واتساب وسر إيموجي بدون فم

يواصل تطبيق واتساب الشهير للتراسل الفور في إطلاق بعد الإضافات القوية التي تتضمنها التحديثات الأخيرة، بالإضافة إلى العمل على حل بعض المشكلات التي اشتكى من المستخدمين كثيرًا من قبل، والتي كان آخرتها معرفة كيفية اكتشاف من قام بحظرهم من أصدقائهم، فضلاً عن معرفة سر إيموجي “بدون فم” التي تظهر بين المزيد من علامات الإيموجي المعبرة التي يتم استخدامها كرموز في تبادل الرسائل والمسجات بين الأصدقاء.

العلامات التي تشير لحظرك عل واتساب

أما عن أبرز العلامات التي تشير إلى حظرك على تطبيق واتساب من قبل شخص ما أو صديق معها، فنذكر منها:

1- آخر المشاهدات:

حيث أنك لم تصبح قادرًا على رؤية رؤية آخر مشاهدة أو ما يُطلق عليها last seen، أو الاتصال بالإنترنت online في نافذة الدردشة، وبالتالي الحظر من قبل الشخص.

2- اختفاء علام استلام الرسالة:

فلن تظهر أبدا ثانية علامة تسلم الرسالة message delivered، ولن تمر أي مكالمات تحاول إجراؤها مع جهة الاتصال هذه.

3- رؤية المنشورات أعلى جهة الاتصال:

رؤية جميع المؤشرات أعلاه لجهة الاتصال.

خطوات حظر شخص ما على whatts app

وبالرغم مما ذكرناها سابقًا، إلا أنه نظرًا للخصوصية، فقدم لا تظهر لك بعض العلامات التي تؤكد حظرك من قبل شخص ما، إلا أنه يمكنك اتباع الخطوات التالية من جانبك، من أجل حظر صديق لك تريد اختفائه أو عدم رؤية منشوراته أو قصته، أو عدم التحدث معه، يحمل الجدول التالي خطوات الحظر على الأندرويد والآيفون بالخطوات الموضحة على الجانبين:

خطوات الحظر على هواتف الآيفون خطوات الحظر على هواتف الأندرويد انتقل إلى الإعدادات – ثم الحساب – ثم الخصوصية – اختيار محظور – ثم إضافة جديد – اختر جهة الاتصال التي تريد حظرها. انقر فوق المزيد من الخيارات – ثم الإعدادات – ثم انتقل إلى الحساب – ثم الخصوصية – ثم اختر جهات الاتصال المحظورة – انقر فوق علامة إضافة جهة اتصال – ثم اختر الشخص الذي تريد حظره.

يهمك أيضًا:

مستخدمي واتسآب على أندرويد في مأزق بسبب الرسائل الصوتية

دليل إجراء مكالمة فيديو على واتسآب بجودة عالية لـ Android و ios

سر إيموجي بدون فم

أما عن سر إيموجي بدون فم الذي يظهر في قائمة الرموز التي تستخدمها للتجاوب مع الأصدقاء والأهل والأقارب، والتي تعكس الحالة المزاجية والمشاعر التي تعيشها، فأتاح تطبيق واتساب مجموعة متنوعة من التغييرات في تطبيقها، من بينها القدرة على إرسال الصور أو مقاطع الفيديو التي تدمر نفسها أو تختفي تلقائيا بمجرد أن يراها الطرف الآخر للدردشة مرة واحدة فقط، حيث يمكنك الانتقال بكل سهولة في اختيار الإيموجي، بينما يوجد البعض للاستخدام المتفرد أو المخصص لبعض المحتويات.