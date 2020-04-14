كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم من MBC..إتبع هذه الخطوات للفوز

تعود مسابقة الحلم في كل موسم للإعلان عن فائزين بجوائز مالية تصل الى ملايين الدولارات. وهي مسابقة تنظمها مجموعة mbc الإعلامية تستند على إرسال كلمة دريم أو dream أو REVE بالرقم المراداف لبلد المتصل، ثم يتلقى أسئلة بشكل فوري، يجب إختيار الإجابة الصحيحة لها لضمان الدخول في السحوبات التي تتم عشوائياً لإختيار فائز أو أكثر.

مسابقة الحلم

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم وتفعيل إسمك كمتسابق في السحوبات، ليس أمراً معقداً. أولاً يجب معرفة الرقم التي تخصصه شركة الإتصالات التابعة لرقم هاتفك في الإشتراك بمسابقة الحلم من إم بي سي. وهذا سيكون متوفراً في المقال بالأسفل. قم كتابة الرقم وإرسال رسالة قصيرة وهي دريم أو DREAM للرقم المخصص لبلدك. بمجرد إنهاء هذه الخطوة الأولية. سيتم إرسال لكم سؤال متضمن إجابتين واحدة صحيحة والثانية خاطئة وأنت يتعين عليك إختيار الأجابة الصحيحة، ويمكن الرجوع لمحرك البحث جوجل لمساعدتك في الحصول على الإجابة قبل عملية إرسال الأجابة النهائية.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم وخطوات الفوز

وبما أنك قمت بإرسال كلمة دريم مرة واحدة، سيتم إرسال لك الأسئلة العشوائية مراراً ولك حق الإخيار في الأجابة أم لا. بعد أول مشاركة، كلما أجبت على الكثير من الأسئلة ستزيد فرصك في الربح، تنبيه الإجابة على كل سؤال سيكون لها تكلفة منفردة على سبيل المثال إذا كان ثمن الإشتراك بـ 5 دراهم سيتم خصم نفس المبلغ في حال الإجابة على كل سؤال لوحده. ما يعني ان تكرر إسمك في السحوبات مرتبط بإنفاقك بشكل أكثر عبر الأجابة على الأسئلة بشكل صحيح.

ويعكس برنامج مسابقة الحلم سياسته في تخصيص مبالغ ضخمة للفائزين بين آلالاف الدولارات والربع مليون والنصف مليون والمليون وما فوقه في إطار جائزة كبري تصل إلى 3,500,000$ يتم تقسيمها لأكبر عدد ممكن من الفائزين. فلا تتردد في أن تسجل رقم هاتفك في مسابقة الحلم بشكل تلقائي بمجرد المشاركة في المسابقة عن طريق رقم هاتفك.

أرقام مسابقة الحلم 2020

كن أنت الفائز بالحلم إشترك الآن من خلال أرقام الحلم المرادفة لبلدك، وغير حياتك بالفوز بشيكات بملايين الدولارات والذهب والجوائز المالية الكبرى.

رقم المسابقة البلد تكلفة الإشتراك مزود الخدمة 95458 مصر 5 جنيهات فودافون- أورنج- إتصالات 650444 السعودية 5 ريال Mobily 98885 البحرين 500 فلس VIVA 98885 المغرب 9 دراهم Orange 5544 الإمارات العربية المتحدة 5 دراهم Etisalat 4141 الكويت 500 فلس GSM 1565 سوريا 75 ليرة Syriatel 98858 الأردن 70 قرش زين – Umniah 2266 العراق 1200 دينار Asiacell 90434 عمان 500 فلس GSM

وقد فاز العماني مجدي فائل من سلطنة عمان بجائزة ربع مليون، ويتم إعلان أسماء الرابحين عبر برنامج صدى البلد من قبل المذيع مصطفى الآغا. إذ يتم الإتصال بالفائز لضمان حصوله على جائزته. كما يتم نشر أسماء الفائزين على الموقع الإلكتروني لمسابقة الحلم التابع لـ” MBC GROUP”. ومن المتوقع ان يتم تخصيص جوائز مالية بما يتخطى الثلاثة مليون في شهر رمضان 2020.