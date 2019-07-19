كيفية الاستعلام عن فاتورة ADSL “المصرية للاتصالات” WE

كثير من عملاء المصرية للاتصالات ما يريدون معرفة فاتورة الانترنت المنزلى بطريقة سهلة، وايضا دائما ما يبحث المستخدمون عن أسهل الطرق لسداد فاتورة الانترنت المنزلى، حيث أن الذهاب للفرع الخاص بالشركة دائما ما يأخذ جهدا ووقتا، الان يمكنك الاستعلام وتجديد فاتورة الانترنت المنزلى ADSL ببساطة عبر الخدمات التالية .

أسهل طرق الاستعلام عن الانترنت المنزلي ودفع الفاتورة

هناك العديد من الطرق التى تتيح لك سداد فواتير الانترنت حيث انه يمكنك ببساطة تجديد الفاتورة بسهولة عبر عدة خطوات، كما انه يوجد العديد من طرق السداد التقليدية وهى عن طريق زيارة أحد فروع المصرية للاتصالات we والحصول على دور وانتظار دورك وقضاء بعض الوقت من ثم يمكنك سداد الفاتورة اما الطرق الأكثر مرونة هى أنه يمكنك دفع وتسديد فاتورة الانترنت المنزلى عبر طرق اسهل بكثير ولا تتطلب دورا أو اى جهد .

كيف يمكنك دفع فاتورة الانترنت المنزلى عبر البطاقات الائتمانية

هناك العديد من الطرق التى تمكنك من دفع فواتيرك ببساطة وبسرعة وبدون اى عمولة حيث انه بإمكانك تجديد فاتورة الانترنت المنزلى عبر بطاقات الائتمان، يمكنك الاستعانة بخدمات السداد الالكترونى التجارية مثل ” فورى – مصاري – سداد – bee – امان ” وغيرها من طرق الدفع ببساطة عبر زيارة أي من المحلات التجارية المجاورة ودفع الفاتورة بسرعة وبسهولة .

بإمكانك استخدام البطاقات الائتمانية مثل ” فيزا كارد – ماستر كارد ” فى دفع جميع فواتيرك عبر الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات عن طريق خدمة My Te data التى تمكنك من سداد جميع فواتيرك بسهولة ومن مزلك ، وايضا بإمكانك أستخدام هذه الخدمة فى الدفع التلقائي اي انها تقوم بالتجديد تلقائيا عبر الخصم المباشر من بطاقات الدفع .

تطبيق جوميا وان، بامكانك استخدام جوميا وان فى سداد جميع مستحقات الفواتير عبر الموقع الرسمى او تطبيق جوميا وان حيث انه يمكنك من دفع فواتيرك فقط قم بشحن البرنامج بالقيمة التى تريدها ودفع الفواتير الخاصة بك .