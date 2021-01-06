كيفية الحفاظ علي البقاء في لعبة بابجي

لعبة بابجي هي واحدة من أهم و أشهر ألعاب البقاء والتنافس في العالم , والغرض من اللعبة هو البقاء على قيد الحياة, ولذلك فإن لاعب بابجي لابد أن يحرص على تجنب الخطر ويحافظ على طاقته وصحته للفوز باللعبة, وفى حالة التعرض للخطر فيجب على اللاعب استخدام أدوات الشفاء التي توفرها اللعبة من أجل مساعدة اللاعب على البقاء.

أهم أدوات الشفاء ومشروبات الطاقة في لعبة بابجي:

مشروب الطاقة Energy Drink:

يتوفر هذا المشروب للاعب فى أى وقت حيث أنه ينتشر المشروب كثيراً على الخرائط.

يزيد المشروب من صحة اللاعب بنسبة 23% خلال دقيقتين.

يزيد من طاقة اللاعب بنسبة 40%.

يشغل مساحة 2 من مساحة الحقيبة.

متاح استخدام مشروب الطاقة في المركبات أيضاً.

مسكن الألم Pain killer:

يساعد مسكن الألم على زيادة صحة اللاعب بنسبة 40 % خلال 3 دقائق.

يعمل مسكن الألم على زيادة طاقة اللاعب 60%.

يشغل مساحة 10 من مساحة الحقيبة.

يمكن استخدامه في المركبات.

إبرة الأدرينالين Adrenaline syringe:

إبرة الأدرينالين هي واحدة من أهم أدوات الشفاء الموجودة في اللعبة حيث أنها تعيد طاقة اللاعب بشكل كامل كما أنها تشفى الجروح بسرعة وتزيد من سرعة حركة اللاعب.

تشغل إبرة الأدرينالين مساحة 20 من مساحة الحقيبة وعلى الرغم من كبر مساحتها إلا أن وجودها لا يمكن الاستغناء عنه.

تزيد طاقة اللاعب حتي 100%.

تزيد من سرعة حركة اللاعب حتي 2%.

الضمادات Bandge:

من أدوات الشفاء المنتشرة كثيرا في لعبة بابجي حيث بإمكان اللاعب استخدامها في أماكن متعددة وهي من الأدوات اللازم توافرها في الحقيبة.

يُمكن استخدم الضمادة بشرط ألا تكون صحة اللاعب أكثر من 75.

تشغل مساحة 2 من مساحة الحقيبة.

يمكن استخدامها داخل المركبات.

يستغرق استخدامها 4 ثواني فقط.

حقيبة الإسعافات الأولية First Aid kit:

واحدة من أكثر أدوات الشفاء استخدام لذا يجب توافرها.

تصل نسبة الشفاء بعد استخدامها إلى 75% ولكن لا يمكن استخدامها في الحالات الحرجة.

تشغل مساحة 10 من مساحة الحقيبة .

يستغرق استخدامها 6 ثواني .

حقيبة الإسعاف أو العدة الطبية Med kit: