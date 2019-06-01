كيفية الربح من إنشاء موقع الكترونى 2019

الربح من الانترنت ، واحد من أكثر المجالات أهتماما ، حيث يبحث الجميع عن أفضل طرق الربح من الانترنت ، هناك العديد من طرق الربح من الانترنت ، حيث لا يقتصر كسب المال من الانترنت على طريقة واحدة ، فيمكنك الربح من إشاء قناة يوتيوب ، ويمكنك الربح من أنشاء موقع الكترونى ، كما يمكنك الربح من الفري لانسر العمل الحر .

إنشاء موقع الكترونى والربح من اليس بالامر السهل ، حيث يجب التخطيط له جيدا ودراسة الطرق التى يمكنك الحصول على ترافيك لموقعك ، الربح من المواقع الالكترونيه يعتمد على الاعلانات ، حيث العنصر الرئيس المتامثل فى ربح الموقع هو مشاهدة الاعلانات وتعد جوجل ادسنس هى أفضل شركة اعلانيه للمواقع حول العالم .

كيفية انشاء موقع الكترونى

هناك عدة عوامل لابد بك من معرفتها قبل إنشاء موقع الكترونى ، حيث ان هناك عوامل عدة اسايه مثل

فكرة الموقع

اسم الموقع

منصة الموقع

الثيم او القالب

المقالات

الدومين

الاستضافه لبعض المنصات

تركيب الاعلانات

1. فكرة الموقع

قبل إشاء موقع الكترونى ، عليك تحديد فكرة الموقع وفكرة مجال الموقع ، حيث أهم عنصر من عناصر نجاح الموقع هو إختيار المجال الذى ستكتب فيه المواضيع الخاصه بالموقع ، اختيار مجال حصرى غير مسبوق الكتاابة فيه يجعل من نجاح موقعك شيئ مضمون ، حيث انه لا يوجد مواقع اخرى بنفس الفكرة يضعك فى نتائج البحث الاولى .

2. أسم الموقع

اختيار أسم الموقع واحد من أكثر الاشياء الصعبه ، حيث أختيار اسم جيد للموقع يجعل من تذكرة امر سهل للمستخدمين ، ابتعد دائما من اختيار الاسماء الطويله المعقدة ، عند اختيار اسم الموقع يفضل أختيار اسم فى نفس مجال الموقع مثال اذا كنت تريد انشاء موقع متخصص بالالعاب الالكترونيه اختيار اسم ” EG GEYM ” هو أفضل اسم ممكن حيث انه طابق كل الشروط سهل الحفظ وسريع الكتابه وغير مأخوذ سابقا وسهل التذكر ويدل على المجال .

3. منصة الموقع

هناك عدة منصات مدفوعه او مجانيه مثل ” بلوجر ” وهناك منصات مدفوعه مثل ” وردبيس ” .

4. الثيم او القالب

عند أختيار قالب للموقع او شكل للموقع عليك بإختيار القالب السريع حيث يعد القالب السريع افضل فى الظهور لمحركات البحث .

5. المقالات

اهم شيئ فى الموقع بأكمله هى المقالات عليك ان تتعلم الكتابه وتجنب الاخطاء الاملائيه او الاخطاء النحويه ، استهدف كلمات دلائليه ذات سعر نقرة عالى ومنافسه قليله وذات معدل بحث عالى ، اذا لم تكن جيد فى الكتابه يمكنك شراء المقالات .

6. الدومين

اختيار اسم للموقع دومين عنوان للموقع يعد امرا هاما عليك اختيار اسم مميز وفضل ان يكون من 5 حروف ويكتب exambel.com .