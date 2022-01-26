يمنح تطبيق واتساب الذهبي الكثير من المميزات عن الواتساب العادي، حيث يعد هذا التطبيق نسخة معدلة من الواتساب العادي، ليظهر بشكل أكثر احترافية في نسخة الواتساب الذهبي.

يمنحك الواتساب الذهبي القدرة على قراءة الرسائل المحذوفة، ويمنحك خصوصية أكثر من الواتساب العادي، فيمكنك إظهار كلمة غير متصل وفي الحقيقة أنك متصل، ويمكنك أيضًا فصل التطبيق عن الإنترنت بدلًا من فصل الانترنت عن الجهاز ككل.

يمكنك أيضًا من خلال هذا التطبيق رفع حالات واتساب أكثر من 30 ثانية، ولكي تبدأ في استخدام الواتساب الذهبي وتحميله فالأمر يحتاج إلى بعض الخطوات.

كيفية تحميل الواتساب الذهبي الإصدار الأخير 2022

لكي لا تفقد البيانات في الواتساب عند استخدام الواتساب الذهبي، ولكي لا تتعرض للحظر يجب اتباع الخطوات التالية:

عمل نسخ احتياطي للرسائل، حيث يجب أن تأخذ نسخة احتياطية من الرسائل حتى إذا حدث فقدان في البيانات أثناء استخدام الواتساب الذهبي، تستطيع إرجاعها بكل سهولة. حذف الواتساب العادي، حيث يجب أن تحذف الواتساب العادي إذا كنت تريد استخدام الواتساب الذهبي على نفس الرقم. تنزيل الواتساب الذهبي عن طريق البحث على جوجل بلاي عن كلمة “الواتساب الذهبي”. استعادة الرسائل بعد تحميل الواتساب الذهبي، عن طريق فتح التطبيق وكتابة رقم الهاتف ثم اختيار استعادة الرسائل، ويستغرق هذا عادة بضع دقائق.

طريقة عمل حساب على الواتساب الذهبي

في حال إذا لم يكن لديك حساب عن الواتساب الذهبي، وترغب في عمل حساب جديد، عليك اتباع الخطوات التالية: