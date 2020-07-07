كيفية تحميل تحديث ببجي Pubg موبايل 0.19.0 مع المميزات الجديدة كلياً

اقترب موعد انتهاء الأسبوع الثامن من بطولة الرويال بأس في لعبة ببجي موبايل، حيث مع نهاية وقت تنفيذ مهام الأسبوع الأخير سيتم إقفال أيقونة الرويال باس لمدة لا تقل عن 48 ساعة لتطلق اللعبة تحديثاً جديداً كلياً أو داخلياً حيث سيكون التحديث الجديد حاملاً للموسم الجديد من بطولة الرويال بس والموسم الرابع عشر القادم، حيث وقد عملت اللعبة مزامنة انتهاء الموسم الخاص بالرويال باس مع موعد اطلاق تحديث كلي للعبة، حيث الآن ستعتمد اللعبة نظام إطلاق التحديثات الكلية على التوالي بدون أي تحديثات داخلية منفردة تخص السيزون الجديد لريال بأس، أي أن الإصدارات القادمة للعبة ستكون بالترتيب الآتي : 0.19.0 ثم 0.20.0 ثم 0.21.0 وهكذا، بخلاف ما كان سابقاً 0.17.0 ثم 0.17.5 ثم 0.18.0، معلومات عن التحديث الجديد القادم والذي يحمل الرقم 19 للعبة ببجي موبايل في هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية.

تفاصيل التحديث 19 في لعبة ببجي موبايل

أعلنت اللعبة عن كمية معلومات تخص التحديث 19 الجديد والقادم قريباً جداً للعبة، ومن خلال الإطلاع على إضافات معلومات عن التحديث القادم فيمكن وصف التحديث بأنه من ضمن أهم وأقوى التحديثات الخاصة بلعبة ببجي موبايل لعام 2020، وخصوصاً أن اللعبة تواصل منذ فترة التعديل على أهم أساليب اللعب في المباراة داخل محتوى اللعبة وتسعى من خلال هذه التعديلات أن تجعل اللعبة أكثر واقعية، فمثلاً قامت اللعبة بتعديل خاصية انفجار حاوية البترول التي تستخدم لتزويد مركبات القيادة بالبترول، وذلك عند إطلاق معدل 4 رصاصات على البرميل الواحد، هذه الخاصية لم تكن موجودة في السابق داخل المباراة.

موعد إطلاق التحديث رقم 0.19.0 في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile 2020

أعلنت اللعبة عن أن يوم 06/07/2020 أي بعد يوم واحد من الآن هو موعد إطلاق تحديث 0.19.0 بشكل رسمي لكافة نسخ اللعبة، حيث سيكون التحديث متاحاً بدءاً من فجر ليلة اليوم السادس من شهر يوليو من عام 2020، هذا وقد يكون حجم التحديث قريباً من 800 ميغا لمنصة هواتف الآندرويد.

روابط تحميل تحديث لعبة ببجي موبايل للآيفون والآندرويد

أولاً: رابط تحديث ببجي موبايل لهواتف سامسونج وهواوي وشاومي التي تعمل بنظام الآندرويد من جوجل بلاي:-

عبر متجر جوجل بلاي Google Play:-

اسم اللعبة بالضبط عبر متجر جوجل بلاي Google Play PUBG MOBILE‏ متوسط تقييم اللعبة من 5.0 4.4 حجم اللعبة مع البيانات الاساسية 1.70 غيغا بايت رقم الاصدار 0.19.0 رابط اللعبة عبر متجر جوجل بلاي PUBG MOBILE‏

عبر متجر سامسونج لأجهزة سامسونج Galaxy Store:-