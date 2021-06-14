كيفية تحميل مقاطع تيك توك بطرق مضمونة وفعالة

نال تطبيق تيك توك Tiktok شهرة واسعة في الآونة الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة أشهرالتطبيقات على ساحة السوشيال ميديا، وبدأ يزداد الإقبال على تحميل مقاطع تيك توك من قبل عشاق ومستخدمي هذا التطبيق العملاق ، وتزداد يومًا بعد يوم عمليات البحث عن طرق لتحميل تلك المقاطع في ظل عدم تضمين التطبيق لخاصية تنزيل الفيديوهات، وباعتبارها فيديوهات قصيرة المدة مما يزداد الطلب على تحميلها ، فإذا كنت تبحث عن طريقة مضمونة وفعالة لتنزيل فيديوهات تيك توك على هاتفك الجوال، في هذه المقالة نستعرض كيفية فعل ذلك .

تحميل مقاطع تيك توك

طريق تحميل مقاطع تيك توك

كما هو معروف ليس متاحًا على تطبيق تيك توك ميزة تنزيل الفيديوهات المنشورة عليه، لذلك لا بد من الاستعانة ببرامج لطرف ثالث للحصول على هذه الخاصية وتنزيل فيديوهات تيك توك، وفيما يلي أشهر التطبيقات التي يمكن من خلالها التنزيل:

تطبيق Video Downloader For Tiktok 2021

يتميز هذا التطبيق بسهولة الاستخدام ونال على درجة تقييم بمعدل 4.8 نجمة من أصل 5 نجوم، مما يعني أنه حاصل على درجة عالية من الجودة، ويتميز بواجهة مستخدم بسيطة وإمكانية تحميل فيديوهات تيك توك بطريقة بسيطة، فما عليك سوى نسخ رابط الفيديو حيث كل ما عليك فعله هو نسخ رابط الفيديو. ثم سيتم تحميل الفيديو الذي تريده بكل سهولة.

موقع TTDownloader

والطريقة الثانية الفعالة لـ تحميل مقاطع تيك توك هذا الموقع الشهير، والذي يتميز بسهولته في تحميل فيديوهات تيك توك، حيث يمكنك فقط نسخ رابط المقطع ولصقه في الموقع، وتنفيذ الخطوات الأخرى المتعلقة بجودة الفيديو، وسيتم تحميل الفيديو بكل سهولة وبدون أية مشاكل، رابط الموقع : https://ttdownloader.com/

موقع MusicallyDown

اسم Musically كما هو معروف للجميع هي التسمية الأولى لتطبيق تيك توك، وكان السبّاق في استضافة الفيديوهات القصيرة، ومن خلال هذا الموقع يمكن تحميل مقاطع تيك توك، وكذلك الأغاني بخطوات سهلة وبسيطة .

تطبيق Video Downloader For Tiktok Without Watermark

يتميز هذا التطبيق بسهولة تنزيل فيديوهات تيك توك، إضافة إلى توفيره ميزة جديدة وهي حذف العلامة المائية الخاصة بالتيك توك، وبذلك تحصل على فيديو بدون علامة مائية ولا تتعرض لمسؤولية حقوق الملكية الفكرية والفنية عندما ترغب في استخدامه في أي غرض تريده، باعتبار أن العلامة المائية تشكل عائق في استخدام الفيديو بالطريقة التي تريدها

طرق تحميل مقاطع تيك توك بدون برامج أو تطبيقات

الطريقة الأولى: تتمثل بالخطوات التالية:

الضغط باستمرار في منتصف الشاشة.

من الخيارات التي تظهر قم باختيار حفظ الفيديو ” Save Video ” ، وسيتم تنزيل الفيديو إلى هاتفك مباشرة.

الطريقة الثانية:

وهي مشابهة للطريقة الأولى قم بما يلي: