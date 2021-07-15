كيفية تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold الإصدار الجديد وإضافاته

يحظى تطبيق واتساب بشكل عام ونسخة واتساب الذهبي منه بشكل خاص على استحسان وإعجاب الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء الوطن العربي، لاسيما ما يحظى به تطبيق التراسل الفوري الأشهر على مميزات كثيرة تجعله محط اهتمام الكثيرين منهم، خاصةً أيضًا وأنه يحمل العديد من المميزات الغير موجودة في النسخة العادية والتي نتناولها معكم خلال السطور التالية، وأيضًا نوضح كيفية تحميل تلك النسخة عبر المنصات المختلفة.

مميزات واتساب الذهبي

في البداية وقبل أن نوضح لكم كيفية تحميل WhatsApp Gold على الجوال، ننشر لكم أبرز الميزات الذي يحملها التطبيق، والإضافات القوية التي يمكنك الحصول عليها فور تحميلك له:

حمل المميزات الأساسية الموجودة بالنسخة العادية.

يمكنك من إخفاء علامة قراءة الرسائل الزرقاء.

إمكانية عدم ظهور علامة وصول الرسائل “علامتي صح صغار”.

رؤية أي رسالة قام أي شخص بإرساله ومن ثم حذفها.

رؤية أي قصة قام أي شخص بعرضها ثم قام بحذفها.

إخفاء كلمة on line حتى لا يعرف أحد أنك تستخدم البرنامج الآن.

إمكانية عدم ظهور عبارة يكتب الآن.

كيفية تحميل WhatsApp Gold

أما عن كيفية تحميل واتساب الذهبي الأصفر على جوالك أو عبر جهاز اللوحي، فيتطلب منك الأمر اتباع عدد من الخطوات البسيطة مثل:

البحث عن WhatsApp Gold في محركات البحث

سيظهر لك في أعلى الصفحة رابط أساسي يمكنك الضغط عليه.

اضغط على كلمة تحميل التي تظهر لك في الصفحة الرئيسية.

من إشعارات الهاتف اضغط على كلمة install أو تثبيت.

تسجيل رقم الجول وكود التأكيد الذي يصلك.

ثم الموافقة على الشروط والبنود والوصول للهاتف.

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