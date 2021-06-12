كيفية تنزيل تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد علي النايل سات

تعد قناة ليبيا الرياضية من أشهر القنوات الرياضية التي تحظي بمتابعة واسعة في ليبيا وفي الوطن العربي، بفضل البرامج المتميزة التي تبثها القناة بالإضافة إلي المباريات الحصرية التي تبثها حيث حققت القناة شعبية واسعة وجذبت الكثير من المتابعين بعد عرضها العديد من المباريات الهامة لريال مدريد وبرشلونة وليفربول ودوري أبطال أوروبا وأكبر الدوريات الكبري بأستوديهات تحليلة وتغطية مميزة للمباريات علي المستوي المحلي والعربي والمستوي العالمي.

ونسلط الضوء في التقرير التالي علي قناة ليبيا الرياضية وأبرز المعلومات عنها وكذلك تردد قناة ليبيا الرياضية الجديدة وبرامج القناة المميزة كذلك طريقة استقبال تردد القناة علي الأقمار الصناعية والبث المباشر لقناة ليبيا الرياضية وغيرها من المعلومات الهامة.

قناة ليبيا الرياضية

افتتحت قناة ليبيا الرياضية منذ 13 عاما وبالتحديد في عام 2004 وهي قناة تابعة للتليفزيون الليبي حيث افتتحها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حيث افتتحها أسوة بالقنوات الرياضية في الوطن العربي ولتنقل أحداث ومباريات والأخبار الرياضية في ليبيا، وبعد أحداث 2011 أغلقت قناة ليبيا الرياضية وعاد إليها البث في شهر ديسمبر في نفس العام وفتحت تحت إدارة وإشراف من إدارة جديدة بفريق عمل متميز ومجموعة من الإعلامين في الرياضة الليبية.

وتقدم القناة العديد من البطولات الرياضية في ليبيا علي رأسها دوري كرة القدم الليبي وكأس الفاتح الليبي والكثير من البطولات التي تشارك فيها الفرق الرياضية بالإضافة إلي الدوريات الليبية مثل الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي.

أبرز برامج قناة ليبيا الرياضية

تقدم قناة ليبيا الرياضية الكثير من البرامج المختلفة المتخصصة في الرياضة مثل كرة القدم والرياضات الأخري عن طريق فريق إعلامي مميز من المحليين الرياضيين أصحاب الخبرة في كرة القدم التي تستضيف قدامي لاعبي كرة القدم بعد الاعتزال حيث تحرص القناة علي تقديم تحليل قبل وبعد كل مباراة ومن أشهر برامج قناة ليبيا الرياضية ما يلي:

برنامج رياضية نت: أول برنامج إذاعي رياضي يغطي كافة الأحداث الرياضية في ليبيا.

برنامج دقيقة: برنامج رياضي والذي يقدم استوديو تحليلي لكافة المباريات في كرة القدم على المستوي العالمي والمحلي.

برنامج الكورة والناس: وهو استوديو التحليل الرياضي الخاصة بمباريات كرة القدم وتوقعات المباريات وهو أشهر البرامج التي تعرضها القناة.

تردد قناة ليبيا الرياضية

يمكن لمشاهدي ومتابعي قناة ليبيا الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال علي التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11766.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة: SD.

طريقة استقبال التردد الجديد لقناة ليبيا الرياضية

يمكن ضبط واستقبال قناة ليبيا الرياضية علي النايل سات من خلال إتباع الخطوات التالية:

الضغط علي قائمة الإعدادات الموجودة في ريموت جهاز الاستقبال.

اختيار خيار التركيب من قائمة الخيارات ومنها يتم اختيار الضبط أو التثبيت اليدوي.

كتابة تردد القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

الضغط علي أيقونة البحث والانتظار حتي ينتهي البحث.

الضغط علي أيقونة حفظ والبحث عن القناة في قائمة القنوات.

بث مباشر قناة ليبيا الرياضية

تكتفي قناة ليبيا الرياضية بعرض جميع البرامج والمباريات المتميزة التي تعرضها القناة علي موقع الفيديوهات والتواصل اليوتيوب الخاصة بالقناة ولا تقدم القناة بث مباشر للبرامج والمباريات علي شبكة الإنترنت، ويمكن لمشاهدي ومتابعة القناة مشاهدة البرامج والمحتوي من خلال البحث عن المباراة أو اسم البرنامج في شريط بحث اليوتيوب، وتوفر القناة إمكانية التواصل مع الجمهور من خلال حساباتها المختلفة علي مواقع التواصل الاجتماعي علي الفيسبوك وعلي كما يمكن معرفة مواعيد وعرض المباريات والبرامج.