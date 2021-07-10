يستخدم الكثير مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستقرام ويقومون بالاستفسار عن كيفية ربط الانستقرام بالفيس بوك، حيث إن لهذا الربط عدد من الفوائد حيث يمكن أن يستخدم في التسويق الإلكتروني، ويمكنك مشاركة المنشورات على كل من الموقعين، فضلا عن أنها يزيد من رويتك للأصدقاء، غير أنه يمكنك الرد على كل من رسائل الإنستقرام والفيس بوك معا، ويمكن أيضا نقل الإعلانات الخاصة بالفيس بوك على الانستقرام، وفي هذا التقرير سوف نتناول كيفية الربط فتابع السطور القادمة معنا.

كيفية ربط الإنستقرام بالفيس بوك

قم بفتح ملف التعريف الخاص بالحساب من خلال النقر على الصورة الخاصة بالحساب. اضغط على الخطوط الثلاثة الموجودة في أعلى الصفحة، حدد كلمة إعدادات ستنتقل إلى قائمة. حدد إعدادات، اضغط على حساب. ثم انقر على حسب لانستقرام من القائمة الخاصة بالحساب. حدد من القائمة الحسابات المرتبطة. اضغط على الحسابات المرتبطة بالانسقرام. حدد موقع فيس بوك. ثم سجل دخول على حساب ألفيس الخاص بك، إدخال البيانات الخاصة بك عن طريق موقع انستقرام حتى يتم الربط بين الحسابين الخاصين بك.

كيفية إلغاء الربط حساب الإنستقرام مع حساب ألفيس بوك

قم بالدخول على حسابك الخاص للانستقرام. ثم افتح الصفحة الشخصية. وحدد كلمة الإعدادات. انقر على تبويب حسابات ثم حسابات مرتبطة. حدد موقع فيس بوك. ثم انقر على زر إلغاء الربط، وبهذا تكون قد أتممت عملية إلغاء ربط الحسابيين.

طريقة مشاركة منشورات الإنستقرام على ألفيس بوك