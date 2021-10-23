كيفية صلاة الوتر؟.. الطريقة والإجابات على أهم الأسئلة

صلاة الوتر هي من الصلوات النافلة، وهي سنة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول علماء الإسلام أن صلاة الوتر هي أفضل صلوات النوافل والسنن لفضلها العظيم، ونستعرض من خلال هذا التقرير كيفية صلاة الوتر؟، كما نستعرض الإجابات عن أشهر الأسئلة التي تخص تلك الصلاة، ومن الأحاديث حول فضل تلك الصلاة “إن الله وترا يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن”، ومعنى الوتر هو الفرد، ومعنى الوتر في صفة الله جل وعلا: الواحد الذي لا شريك له، ولا نظير له، المتفرد عن خلقه، البائن منهم بصفاته، فهو سبحانه وِتْر، وجميع خلقه شفع، خُلقوا أزواجاً.
كيفية أداء صلاة الوتر؟
- وقت صلاة الوتر من العشاء حتى قبل أذان الفجر، تًصلى صلاة الوتر ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبعة أو أكثر بشرط أن يكون عدد ركعاتها فرديًا.
- كيفية صلاة الوتر ركعة واحدة؟ هي أن تكبر وتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرأن ثم الركوع والرفع لتحمد الله، ثم السجود والجلوس والسجود وتختم بالتشهد ثم تُسلم.
- كيفية صلاة الوتر ثلاث ركعات: الطريقة الأولى تُصلي ركعتين وفي الركعة الثانية تختمها بالتشهد وتُسلم، ثم تصلي الركعة الثالثة وتختمها بالتشهد والتسليم، الطريقة الثانية الوتر ثلاث ركعات متصلة، حيث تُصلي ثلاث ركعات دون تشهد في الركعة الثانية، حيث تختم الركعة الثالثة بالتشهد ثم التسليم.
- صلاة الوتر وقول الشيخ الشعراوي فيها: يفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل، حيث تقوم لصلاة الليل وتختمها بصلاة الوتر قبل النوم، فإذا صليت الوتر بعد العشاء فمعناه إنك لن تقوم الليل، لكن بالطبع يجوز أداء الوتر بعد العشاء لكن يُفضل تأخيرها.
- هل يجوز أداء صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ لا يجوز.
- صليت الوتر بعد صلاة العشاء ثم صليت قيام الليل فهل أصلي وتر ثاني؟ يقول الرسول لا وترين في ليلة واحدة، والحل هو أن تُصلي ثلاث أوتار.