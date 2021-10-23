كيفية صلاة الوتر؟.. الطريقة والإجابات على أهم الأسئلة

صلاة الوتر هي من الصلوات النافلة، وهي سنة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول علماء الإسلام أن صلاة الوتر هي أفضل صلوات النوافل والسنن لفضلها العظيم، ونستعرض من خلال هذا التقرير كيفية صلاة الوتر؟، كما نستعرض الإجابات عن أشهر الأسئلة التي تخص تلك الصلاة، ومن الأحاديث حول فضل تلك الصلاة “إن الله وترا يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن”، ومعنى الوتر هو الفرد، ومعنى الوتر في صفة الله جل وعلا: الواحد الذي لا شريك له، ولا نظير له، المتفرد عن خلقه، البائن منهم بصفاته، فهو سبحانه وِتْر، وجميع خلقه شفع، خُلقوا أزواجاً.

كيفية أداء صلاة الوتر؟