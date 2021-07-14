كيفية فتح حساب سناب شات مقفل ونسيان الرقم السري Snapchat

كيفية فتح حساب سناب شات مقفل، يعتبر أكثر العمليات بحثًا من قبل الكثير من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة، من اجل استرداد الحساب الخاص بهم، لاسيما وأنه يوفر لهم العديد من المزايا، لاسيما تمكنهم من التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات، كذلك إضافة نص ورسومات، ثم رسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين، مع إمكانية حذف الرسائل من جهاز المستلم، وحفظ الفيديو المعروض، وفقًا للتحديثات التي يتم إطلاقها من الحين للآخر.

فتح حساب سناب شات مقفل

ويبحث المستخدمين بشكل مستمر عن كيفية فتح حساب سناب شات مقفل، وهو ما وفره التطبيق مؤخرًا في ظل الانتشار الواسع الذي حققه، لاسيما وأنه يملك أكثر من 250 مليون مستخدم نشط يوميًا مع استقباله إرسال أكثر من 4 مليارات Snapchat يوميًا، ولفتح الحساب المُغلق يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع سناب شات على الرابط التالي: https://support.snapchat.com .

. تسجيل الدخول إلى حسابي My account login.

الضغط على خيار أعتقد أن حسابي قد تم اختراقه.

ثم على أيقونة نعم من الجزء الموجود أسفل الصفحة.

تدوين اسم المستخدم.

تدوين الإيميل ورقم الهاتف.

كتابة رسالة طلب استعادة الحساب.

نسيان الرقم السري لحسابك

جدير بالذكر أنه من سبب غلق حسابك على سناب شات، استخدام تطبيقات الطرف الثالث، أو ملاحظة الدعم الفني للتطبيق لوجود نشاط غير عادي أو محاولات اختراق، وفي حالة نسيان الرقم السري، اضغط على نسيت الرقم السري، ثم أدخل ايميلك وأنشئ رمز جديد.

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