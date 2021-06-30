Take a fresh look at your lifestyle.


كيفية معرفة فيما إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 يمكنه تشغيل  Windows 11

بواسطة سمير زيادة
كيفية معرفة فيما إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 يمكنه تشغيل  Windows 11 كيفية معرفة فيما إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 يمكنه تشغيل  Windows 11

في 24 يونيو 2021 تم الإعلان رسميًا عن Windows 11 كأحدث إصدار من نظام تشغيل  Microsoft، وهذا ما يدفع الكثيرون على الأرجح لمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 سيكون قادرًا على تشغيل التحديث الجديد واكتساب الميزات الجديدة التي أتى بها، بالطبع   Microsoft  اتاحت أداة مفيدة للمساعدة في التحقق من ذلك، وهي عبارة عن تطبيق يدعى فحص صحة الكمبيوتر الشخصي.

كيف تعرف إذا كان كمبيوترك الشخصي الذي يعمل بنظام Windows 10 يمكنه تشغيل  Windows 11؟

بموجب تطبيق مايكروسوفت PC Health Check “فحص صحة الكمبيوتر الشخصي” يمكنه إخبارك ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يفي بمتطلبات النظام لتشغيل Windows 11 ، كما يمكنك العثور أيضًا على متطلبات  النظام هذه من خلال موقع Microsoft على الويب  إذا كنت مهتمًا.

للتحقق مما إذا كان الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows يمكنه تشغيل Windows ، قم بتنزيل تطبيق ” PC Health Check ”  وبمجرد النقر فوق الارتباط التشعبي سيتم البدء بالتنزيل على الفور .

بعد ذلك ، افتح الملف الذي تم تنزيله واقبل الشروط لتثبيته.

ثم حدد مربع فتح Windows PC Health Check” وحدد “إنهاء”.

عن طريق تقديم البريد الإلكتروني الخاص بك، فإنك توافق على شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية

سترى قسم Windows 11 في الجزء العلوي من التطبيق، حدد الزر الأزرق “تحقق الآن”.

ستفتح نافذة وتقول إما “يمكن لهذا الكمبيوتر تشغيل Windows 11” أو “لا يمكن لهذا الكمبيوتر تشغيل Windows 11” 

من خلال النقر على “معرفة المزيد” سيؤدي إلى فتح صفحة ويب تحتوي على مزيد من المعلومات حول متطلبات النظام، وهذا كل ما هو مطلوب.

ملاحظة مهمة: في حال تلقيت الرسالة التي تفيد بأن جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يمكنه تشغيل Windows 11 ، فهناك احتمال أن يكون ذلك له علاقة بالتمهيد الآمن، أو وحدة النظام الأساسي الموثوقة (TPM) ، بمعنى أن ميزات الأمان هذه، هي التي قد تجعل تطبيق Health Check يرى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير آمن ، وبالتالي غير متوافق مع  Windows 11.

ولكن هذا لا يستدعي لأن تقلق وتسرع في شراء جهاز كمبيوتر جديد ، حيث صرحت Microsoft بأنها ستستمر في دعم Windows 10 حتى 14 أكتوبر 2025.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

أسهل طريقة شحن شدات ببجي pubg uc 2021 بشكل سريع

أخبار التقنية

كيفية شحن جواهر فريق فاير free fire برقم الـ ID بشكل مضمون 100%

أخبار التقنية

أخيراً.. واتساب يحصل على ميزة جديدة انتظرها الملايين لسنوات عديدة

أخبار التقنية

ترددات شبكة قنوات CBC سى بى سى الجديدة

أخبار التقنية

هل جهاز الحاسوب الخاص بك مؤهل لكى يستقبل نظام ويندوز 11؟ ….. اعرف الآن

أخبار التقنية

لعبة pubg.. ماذا يريد تحديث ببجي 2021 وفور تنايت من مشاهد هدم الكعبة للتزود بالأسلحة…

أخبار التقنية

واتساب يحذف إحدى ميزاته بعد تعليقات سلبية من المستخدمين ويضيف ميزة أخرى انتظرها…

أخبار التقنية

إحصل على تردد سبيس تون-spacetoon 2021 وطريقة تنزيل القناة

أخبار التقنية

تردد بي ان سبورت الاخبارية hd.. مجاناً على سهيل سات ونايل سات 2021

أخبار التقنية

سعر ومواصفات هاتفvivo v21 ومميزاته وعيوبه


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.