كيفية معرفة فيما إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 يمكنه تشغيل Windows 11

كيفية معرفة فيما إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 يمكنه تشغيل Windows 11

في 24 يونيو 2021 تم الإعلان رسميًا عن Windows 11 كأحدث إصدار من نظام تشغيل Microsoft، وهذا ما يدفع الكثيرون على الأرجح لمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 سيكون قادرًا على تشغيل التحديث الجديد واكتساب الميزات الجديدة التي أتى بها، بالطبع Microsoft اتاحت أداة مفيدة للمساعدة في التحقق من ذلك، وهي عبارة عن تطبيق يدعى فحص صحة الكمبيوتر الشخصي.

كيف تعرف إذا كان كمبيوترك الشخصي الذي يعمل بنظام Windows 10 يمكنه تشغيل Windows 11؟

بموجب تطبيق مايكروسوفت PC Health Check “فحص صحة الكمبيوتر الشخصي” يمكنه إخبارك ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يفي بمتطلبات النظام لتشغيل Windows 11 ، كما يمكنك العثور أيضًا على متطلبات النظام هذه من خلال موقع Microsoft على الويب إذا كنت مهتمًا.

للتحقق مما إذا كان الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows يمكنه تشغيل Windows ، قم بتنزيل تطبيق ” PC Health Check ” وبمجرد النقر فوق الارتباط التشعبي سيتم البدء بالتنزيل على الفور .

بعد ذلك ، افتح الملف الذي تم تنزيله واقبل الشروط لتثبيته.

ثم حدد مربع فتح Windows PC Health Check” وحدد “إنهاء”.

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سترى قسم Windows 11 في الجزء العلوي من التطبيق، حدد الزر الأزرق “تحقق الآن”.

ستفتح نافذة وتقول إما “يمكن لهذا الكمبيوتر تشغيل Windows 11” أو “لا يمكن لهذا الكمبيوتر تشغيل Windows 11”

من خلال النقر على “معرفة المزيد” سيؤدي إلى فتح صفحة ويب تحتوي على مزيد من المعلومات حول متطلبات النظام، وهذا كل ما هو مطلوب.

ملاحظة مهمة: في حال تلقيت الرسالة التي تفيد بأن جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يمكنه تشغيل Windows 11 ، فهناك احتمال أن يكون ذلك له علاقة بالتمهيد الآمن، أو وحدة النظام الأساسي الموثوقة (TPM) ، بمعنى أن ميزات الأمان هذه، هي التي قد تجعل تطبيق Health Check يرى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير آمن ، وبالتالي غير متوافق مع Windows 11.

ولكن هذا لا يستدعي لأن تقلق وتسرع في شراء جهاز كمبيوتر جديد ، حيث صرحت Microsoft بأنها ستستمر في دعم Windows 10 حتى 14 أكتوبر 2025.