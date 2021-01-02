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كيفية معرفة وقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون على نظام Android

بواسطة سمير زيادة
كيفية معرفة وقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون على نظام Android كيفية معرفة وقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون على نظام Android

تعتبر الخصوصية من أهم الموضوعات عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المحمولة، فتعرض أجهزة iPhone و iPad رموز على شكل مؤشرات برتقالية وخضراء صغيرة في حال وصول التطبيقات إلى كاميرا الجهاز أو الميكروفون، وفي هذه المقالة نستعرض بالصور طريقة تطبيق نفس الشيء على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل لمعرفة وقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون  Android والذي يظهر مثل ضوء LED على كاميرا الويب، ولكنه لن تظهر المؤشرات على شكل نقاطًا ملونة في شريط الحالة كالتي يعرضها جهاز iPhone و iPad.

طرق معرفة وقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون على نظام Android

هذه الوظيفة بالنسبة لأجهزة الأندرويد تحتاج إلى تطبيق لإحضارها إلى Android  يسمى “Access Dots”، وهو تطبيق يحاكي النقاط الملونة الموجودة على iPhone و iPad. وهو سهل الإعداد ويمنح المزيد من المعلومات حول ما تفعله التطبيقات في الخلفية، وفيما يلي الخطوات:

  • بداية  قم بتثبيت تطبيق Access Dots “مؤشرات الوصول إلى الكاميرا والميكروفون ” من متجر Google Play على هاتف Android أو الجهاز اللوحي.

  • عند فتح التطبيق لأول مرة، سيتم الطلب منك التبديل لتمكين Access Dots،  وقم بتشغيله للبدء.    كيفية معرفة وقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون على نظام Android
  • سيؤدي تبديل المفتاح إلى نقلك إلى قائمة إعدادات إمكانية الوصول في Android، وحتى يعمل تطبيق Access Dots ، ستحتاج إلى السماح لها بالعمل كخدمة إمكانية الوصول، قم بتحديده من قائمة التطبيقات المثبتة.   
  • بعد ذلك، قم بتمكين “استخدام نقاط الوصول” لمتابعة الميزة.
  • ستطلب منك نافذة منبثقة تأكيد رغبتك في منح إذن Access Dots لتكون على جهازك، انقر على “السماح” إذا كنت موافقًا على ذلك.

  • عد الآن إلى تطبيق  Access Dots، الميزة قيد التشغيل بالفعل ، ولكن إذا رغبت في إجراء بعض التعديلات والتبديل، اضغط على رمز الترس لفتح إعداداته.   
  • في إعدادات التطبيق يمكنك تغيير لون النقاط عن طريق النقر على الدوائر واختيار لون مختلف من المنتقي.       
  • بعد ذلك يمكنك تحديد المكان الذي تريد ظهور نقطة المؤشر فيه، حدد أحد المواقع (يتطلب الموقع المخصص عملية شراء داخل التطبيق).

  • وأخيرًا استخدم شريط التمرير لضبط حجم النقطة.       
  • إلى جانب نقطة المؤشر، يحتفظ التطبيق أيضًا بسجل للتطبيقات التي تمكنت من الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون من شاشة Access Dots الرئيسية، انقر فوق رمز الساعة لرؤية السجل.     
  • سترى الآن النقاط الملونة عندما يستخدم أحد التطبيقات الكاميرا أو الميكروفون.     
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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