كيفية معرفة وقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون على نظام Android

تعتبر الخصوصية من أهم الموضوعات عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المحمولة، فتعرض أجهزة iPhone و iPad رموز على شكل مؤشرات برتقالية وخضراء صغيرة في حال وصول التطبيقات إلى كاميرا الجهاز أو الميكروفون، وفي هذه المقالة نستعرض بالصور طريقة تطبيق نفس الشيء على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل لمعرفة وقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون Android والذي يظهر مثل ضوء LED على كاميرا الويب، ولكنه لن تظهر المؤشرات على شكل نقاطًا ملونة في شريط الحالة كالتي يعرضها جهاز iPhone و iPad.

طرق معرفة وقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون على نظام Android

هذه الوظيفة بالنسبة لأجهزة الأندرويد تحتاج إلى تطبيق لإحضارها إلى Android يسمى “Access Dots”، وهو تطبيق يحاكي النقاط الملونة الموجودة على iPhone و iPad. وهو سهل الإعداد ويمنح المزيد من المعلومات حول ما تفعله التطبيقات في الخلفية، وفيما يلي الخطوات:

بداية قم بتثبيت تطبيق Access Dots “مؤشرات الوصول إلى الكاميرا والميكروفون ” من متجر Google Play على هاتف Android أو الجهاز اللوحي.

عند فتح التطبيق لأول مرة، سيتم الطلب منك التبديل لتمكين Access Dots، وقم بتشغيله للبدء.

سيؤدي تبديل المفتاح إلى نقلك إلى قائمة إعدادات إمكانية الوصول في Android، وحتى يعمل تطبيق Access Dots ، ستحتاج إلى السماح لها بالعمل كخدمة إمكانية الوصول، قم بتحديده من قائمة التطبيقات المثبتة.

بعد ذلك، قم بتمكين “استخدام نقاط الوصول” لمتابعة الميزة.

ستطلب منك نافذة منبثقة تأكيد رغبتك في منح إذن Access Dots لتكون على جهازك، انقر على “السماح” إذا كنت موافقًا على ذلك.

عد الآن إلى تطبيق Access Dots، الميزة قيد التشغيل بالفعل ، ولكن إذا رغبت في إجراء بعض التعديلات والتبديل، اضغط على رمز الترس لفتح إعداداته.

في إعدادات التطبيق يمكنك تغيير لون النقاط عن طريق النقر على الدوائر واختيار لون مختلف من المنتقي.

بعد ذلك يمكنك تحديد المكان الذي تريد ظهور نقطة المؤشر فيه، حدد أحد المواقع (يتطلب الموقع المخصص عملية شراء داخل التطبيق).