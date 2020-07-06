كيف أبني لي بيتًا في الجنة؟

الجنة هي الفوز العظيم، الأُمنية التي تطوق إليها النفس، يجب أن نستحقها لكي نبلغ نعيمها، فبقدر قدرها العظيم يكون العمل والجد والاجتهاد، مفتاح الجنة هو رضى الله عز وجل، يدخل الجنة أصحاب القلوب الرقيقة البيضاء، وأصحاب تلال الحسنات والتي هي ثمار العمل الجاد في تنفيذ تعاليم الله ورسله وكتبه، وقد تحدث رسولنا الكريم “محمد بن عبدالله” عليه أفضل الصلاة والسلام عن كيفية بناء بيتًا في الجنة، وصف لنا الطريقة بكل دقة ويُسر، فعلينا أن نبدأ بالعمل الجاد لأن الأمر فيه فوز الدنيا والأخرة.

أحاديث نبوية صحيحة عن بناء بيتًا في الجنة

هناك حديث نبوي صحيح عن طريقة بناء بيتًا في الجنة، والحديث يتحدث عن 12 ركعة كل يوم هي عماد هذا البيت الخالد بأمر الله عز وجل صاحب الفضل الكريم، فما هي الاثنتي عشر ركعة التي تضمن بناء بيت الجنة؟، عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “من صلى اثنتي عشر ركعة في يوم وليلة بُني له بهن بيت في الجنة” رواه مُسلم.

ما هي الاثنتي عشر ركعة التي يُبنى لك بيتًا في الجنة بفضلها؟

أكمل الترمذي عن الحديث النبوي الصحيح السابق وقال “أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة” وقال حسن صحيح، اللهم تقبل من الجميع، اللهم أرضى عنا، واجعلنا من ورثة جنة النعيم.