كيف تجد مكان توقف سيارتك بإستخدام خرائط جوجل؟

مع وجود الكثير من السيارات بات من الصعب تذكر مكان السيارة خصوصاً في المولات التجارية الضخمة والأسواق، ولكن الآن أصبح الأمر أكثر سهولة بإستخدام خرائط جوجل …

سنشرح الآن طريقة إستخدام خرائط جوجل لتذكيرنا في مكان توقف سيارتنا.

أولاً سنحتاج إلى تذكر مكان وقوف السيارة على الخريطة، ويمكن تعيين إشعارات لبيانات مواقف السيارات، وذلك باتباع الخطوات التالية:

بمجرد العثور على المكان الأمثل لوقوف السيارة، نقوم بفتح خرائط جوجل والبحث عن موقعنا الحالي (النقطة الزرقاء).

نقوم بالضغط على النقطة الزرقاء؛ ومن ثم قائمة خيارات الموقع نضغط على خيار (حفظ مكان وقوف سيارتك)Save your parking. سيؤدي هذا إلى وضع دبوس الخريطة في موقعنا الحالي ووضع علامة عليه كمكان وقوف.

نتحقق من وجود دبوس الخريطة في الموقع الصحيح، ونقوم بتكبير الصورة (إذا لزم الأمر) ونتأكد من تحديد مكان سيارتك.

كيف نعثر على مكان وقوف السيارة بعد أن قمنا بحفظ مكانها على الخريطة .؟

بعد قضاء مشاويرنا ونريد العودة للسيارة, نقوم بفتح خرائط جوجل, ثم نضغط على شريط البحث.

نقوم بالضغط على خيار مكان الوقوف Parking location، ثم أسفل اليمين سنجد زر الاتجاهات Directions، لتحديد مكان التوقف بسرعة, ويمنحك خرائط جوجل المزيد من الخيارات, لتجد أسهل طريقة للوصول إلى السيارة

كيف نقوم بتعيين إشعارات خاصة بمكان وقوف سيارتنا ؟

مثال: المكان الذي توقفنا به، وفترة وقوفنا، تابع معي الخطوات التالية: