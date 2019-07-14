كيف تدمج ملفين بصيغة PDF في ملف واحد

يحاول الكثير من مستخدمي الإنترنت دمج ملفات بحوزتهم بصيغة “PDF”، ولكنه يفشلوا دوما في هذا الأمر.

ونشر موقع “تيك رادار” التقني المتخصص، تقريرا حول كيفية دمج ملفين بصيغة PDF في ملف واحد.

عبر نظام تشغيل “ماك أو إس”:

– افتح مجلد “فايندر”، قم بتخزين الملف واعمل نسخة مكررة منه.

– انقر ضغطة مزدوجة على الملف الأصلي لفتحه من أجل المعاينة، ثم انقر على أيقونة View > Thumbnails، ثم انقر على أيقونة “افتح باستخدام”.

– أضف صيغ PDF وJPG وPNG عن طريق سحبها وإفلاتها على الشريط الجانبي المصغر.

– قم بترتيب ملفات PDF أو JPG أو PNG التي ترتيب ترتيبها بعد بعضهما البعض في الشريط الجانبي.

– عندما يكون الترتيب جاهزا، اضغط على زر “انتقل إلى ملف”، واضغط على أيقونة “تصدير الملف بصيغة PDF”، ليتم حفظ الملف.

عبر نظام تشغيل “ويندوز 10”:

– افتح برنامج “أدوبي أكروبات دي سي”، ثم انتقل إلى “الأدوات”، ثم اذهب إلى خيار “إنشاء وتحرير”.

– افتح خيار “دمج الملفات”، وانقر على أيقونة “فتح”.

– ستظهر أمامك مساحة عمل يمكنك إضافة الملفات التي ترغب في دمجها فيها وتسمح لك بإعادة ترتيبها داخل تلك المساحة، والتي تقبل ملفات بصيغة PDF وورد وإكسيل.

– داخل مساحة العمل تلك، يمكنك أن تسحب وتسقط الملفات التي ترغب في دمجها، أو يمكنك النقر فوق أيقونة “إضافة الملفات” لإضافتها.

– رتب الملفات بالطريقة التي تراها مناسبة عن طريق السحب والإفلات.

– عندما يكون الملف جاهزا، انقر فوق زر “الدمج” في الجزء العلوي الأيمن، سيظهر لك الشكل النهائي للملف.

– إذا ما كنت راضيا عن هذا الشكل يمكنك أن تضغط حفظ لهذا الملف إما على مساحة التخزين السحابية أو على الجهاز الشخصي، ويمكنك اختيار الصيغة المناسبة لك سواء PDF أو غيرها.