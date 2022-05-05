أصبحت بودرة الثوم وبودرة البصل من البهارات الأساسية في المطابخ العربية، لما لها من طعم مميز في لتحضير الأكلات الشهية واللذيذة، هذا ونستعرض معكم طريقة سهلة وسريعة لعمل بودرة الثوم والبصل في البيت خلال فترة بسيطة يمكنك تحضير كمية من Powder تكفي لمدة طويلة.
كيف تُصنع بودرة الثوم والبصل في البيت؟
- تقومي بتحضير كمية الثوم والبصل المطلوبة لتحويلهم إلى بودر.
- طريقة عمل بودرة البصل والثوم تتم في فرن غير مشتعل، فقط على حرارة الفرن.
- نقوم بتقشير الثوم ثم تقطيعه إلى شرائح رفيعة متساوية.
- نقوم بتقشير البصل وتقطيعه إلى شرائح رفيعة متساوية.
- نقوم بفرد الثوم في صينية، ونفرد البصل في صينية أخرى.
- نقوم بإشعال الفرن على أعلى درجة حتى يسخن، نطفي الفرن، ونضع البصل والثوم في الفرن.
- نُخرج البصل والثوم بعد أن يكونا قد أخرجا كل الماء المتواجد بهما.
- نطحن البصل والثوم في مطحنة التوابل.
- نضعهم في برطمانات للحفظ.