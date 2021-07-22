لا إساءة بعد اليوم.. إنستجرام يضيف ميزته الجديدة للتحكم بالصور الحساسة والمحتوى الصادم والمسيئ

أضافت إنستجرام اليوم خاصيتها الجديدة لمزيد من التحكم في المحتويات المسيئة أو المحتويات الصادمة أو ما يتم وصفه بالصور الحساسة، وذلك للمستخدمين الذين يريدون الحد من ظهور مثل هذه الأشياء، والآن أصبح لمستخدم إنستغرام التحكم في حسابه ومنع مثل هذه الممارسات التي قد تتسبب في إزعاجه.

إنستجرام يضيف ميزته الجديدة للتحكم بالمحتوى المسيئ

فمن الآن سوف يتم توفير خاصية التحديد والسماح والتحديد أكثر، وذلك فيما يتعلق بمقاطع الفيديو والصور التي تسبب إزعاج المستخدمين أو الإساءة إليهم، كما أن خيار السماح لن يتم إتاحته للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وقالت إنسجرام اليوم، أن هناك تفضيلات لكل شخص وذلك لما يريد أن يراه بإكسبلور، لذلك سوف يتم إتاحة ميزة التحكم للمستخدمين، وفيما يتعلق بالمحتوى الحساس على Instagram سواء أكان ذلك صور غير أخلاقية أو عنف، فإن قواعد الشبكة تحظر مثل تلك الأشياء، كما أنه لا يسمح للمستخدم إظهار أجزاء معينة من الجسد، ما عدا طبعاً حالات الأعمال الفنية أو حالات الرضاعة الطبيعية.

وأضافت إنستغرام أنها سمحت بتفعيل تحكم المستخدم في تعطيل التعليقات، أو منع بعض الأشخاص من التفاعل.

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