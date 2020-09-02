لعبة flash win على الأنترنت.. أرقام تفعيل الإشتراك لربح جوائز الكاش وين

flash win مسابقة على الأنترنت منظمة من قبل شركة mbc group الإعلامية والمشار إليها بالمنظم. أرقام لعبة flah win 2020 تسمح بالإشتراك خلالها لتجربة الإجابة على أسئلة في غضون 10 ثواني فقط لكل سؤال. وتعد مسابقة تفاعلية حماسية حيث يمكنك الإشتراك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص، وإدخال رمز التحقق لتفعيل الأشتراك الذي يتم إرسالة بعد” إضافة رقمك” إلى هاتفك الشخصي.

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إعتماداً على الخطوات المذكورة أعلاه، فإن المشارك لديه فرصة للفوز بـ 3 محاولات، للحصول على تجربة اللعب وربح الجائزة الفورية، وإذا فشل حظه بالفوز في مسابقة، flash، يستمر بدخول الجائزة الأسبوعية أو الشهرية حسب عدد النقاط التي يجمعها خلال فترة السحب.

تحتسب كلفة الإشتراك على أساس يومي. على أن يكون اليوم الأول مجاني ولمرة واحدة، وذلك مستثنى بحيث لا تطبق سوى على مجموعة معين من الشركات المشغلة. ويحق للمنظم التعديل، وتعد “لعبة فلاش وين” من مسابقات الألعاب الإلكترونية التي تقوم على فكرة جاوب وإربح، بمبلغ كاش، وهو نوع شعبوي جداً، تتم آلية الإشتراك، فلاش وين، عبر إرسال رسالة تحتوى على كلمة “فلاش” أو “FLASH”على رقم مشغل الشبكة أو عبر الضغط على إشترك الآن أو إبدأ على موقع https://www.flashwin.net.

أرقام لعبة flash win من إم بي سي