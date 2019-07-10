لعشاق الأكشن والإثارة.. أحدث تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديد 2019 على النايل سات

تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديد 2019 على النايل سات، يبحث عنه عدد كبير من عشاق الأفلام الأجنبية المترجمة للغة العربية، والتى يتابعها عدد كبير من الجماهير فى مصر والوطن العربى حيث أصبحت القناة ضمن أبرز القنوات التي تعرض الأفلام الأجنبية الحصرية والشهيرة، بجانب فهى تقدم باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية والتى نالت استحسان المشاهدين واهتموا بمتابعة ما تعرضه القناة على مدار اليوم، حيث حققت قناة ميكس هوليود Mix Hollywood رواجًا كبير فى فترة قصيرة نظرًا لأنها وفرت العديد من الأفلام العالمية بكافة تصنيفاتها المختلفة والتى منها الرعب و الأكشن، والدرامي والكوميدي، وايضًا أفلام الخيال والغموض، ومن خلال ذلك استطاعت القناة أن تستقطب عدد كبير من المتابعين والمشاهدين للقناة رغم وجود قنوات منافسة لها تعرض محتوى شبيه لما تعرضه قناة .

نبذة عن قناة ميكس هوليود Mix Hollywood

انطلق البث التليفزيوني لقناة ميكس هوليود Mix Hollywood منذ شهور قليلة، مقرها الرئيسى بالقاهرة، تهتم القناة ببث الأفلام والمسلسلات الأجنبية بتقنية وجودة عالية الوضوح HD وتعمل على بث محتواها دون تشويش أو تقطيع فى البث، كما اهتمت القناة ايضًا بجمهورها فأنشأت صفحة رسمية لها عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” بهدف التفاعل مع جمهور المشاهدين والتعرف على رغبات وميولهم وما يرغبون في مشاهدته عبر شاشتها، وهو ما ساهم بشكل كبير فى زيادة شعبية القناة وبات لها قاعدة جماهيرة في وقت قصير، كما يمكن التعرف على مواعيد عرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية للقناة عبر صفحتها على فيس بوك “ قناة ميكس هوليود Mix Hollywood“.

تردد قناة ميكس هوليود Mix Hollywood الجديد 2019 على النايل سات

يمكنكم من خلال هذا التردد متابعة أحدث الأفلام والمسلسلات الأجنبية يوميًا على مدار 24 ساعة بدون توقف، كما أن هذا التردد يعمل بشكل جيد دون تشويش أو انقطاع في البث.