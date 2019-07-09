لعشاق المسلسلات الهندية.. تردد قناة فاميلى هندى الجديد 2019 على النايل سات

قناة فاميلى هندى Family hindi وهى قناة مخصصة لعشاق الدراما الهندية والإستمتاع بفن عالم بوليوود، فهى تقدم المسلسلات الهندية المدبلجة باللغة العربية، بالإضافة تقدم نشرات إخبارية يومية عن اخبار الفنانين والنجوم الهندية الشهيرة وإبراز أحدث أعمالهم الفنية وتسليط الضوء على حياتهم الشخصية من خلال قناة فاميلى هندى Family hindi التى يتابعها عدد كبير من المشاهدين فى مصر والوطن العربي وذلك بعدما أصبحت الدراما الهندية تستحوذ علي قلوب الملايين لما تقدمه من حبكة فنية رائعة بمسلسلاتها وكافة أعمالها الفنية، ومن هذا المنطلق نقدم لكم تردد قناة فاميلى هندى Family hindi الجديد 2019 على النايل سات، والذى يبحث عنه الكثير عبر محرك البحث الشهير “جوجل”.

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أبرز مميزات قناة فاميلى هندى Family hindi

تتميز قناة فاميلى هندى Family hindi بتغطيتها البارزة لكافة الأحداث والمهرجانات الدولية التي تتعلق بالمجتمع الهندي، ويهتم بها قطاع كبير من المتابعين بالدول العربية، فهى تتبع سياسة إرضاء ذوق المشاهد أولا مع مراعاة المقاييس والضوابط الإعلامية وسعيها نحو زيادة قدرتها التنافسية مع القنوات المماثلة لها، حيث تقدم القناة باقات رائعة من الأفلام الهندية الجديدة والحصرية غالبًا لأشهر نجوم بوليود بجانب عرض المسلسلات الدرامية الرومانسية التى تجذب قلوب الشباب إليها، مما نالت بذلك رضا و استحسان قطاع كبير من جمهور المشاهدين والذي ازادت أعدادهم بكمية هائلة خلال الأعوام الأخير، وإليكم تردد قناة فاميلى هندى Family hindi الجديد 2019 على النايل سات.

القمر نايل سات التردد 12562 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودى FEC 5/6

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ومن أبرز فنانين ونجوم بووليود الذى تهتم قناة فاميلى هندى Family hindi بعرض أعمالهم الفنية دائمًا:

شاروخان.

سلمان خان.

كارينا كابور.

أنوشكا.

رانبير كابور.

كاجول.

أيشواريا راي.