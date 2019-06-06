لمتابعة مباريات الدوري المصري..اعرف تردد قناة أون سبورت الجديد على النايل سات

تردد قناة أون سبورت الجديد القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز والأبرز في مصر، ولا تقتصر قناة أون سبورت على بث مباريات الدوري المصري بل أيضاً لها الحقوق في عدد من البطولات الدولية الأخري، أبرزهم دور ال64 ودور ال 32 في دوري أبطال أفريقيا في حالة وجود أندية مصرية، وكذلك قناة تشيلسي لجميع مبارياتها في دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز.

قناة أون سبورت

تضم قناة أون سبورت عدد كبير من المذيعين المتميزين، أبرزهم أحمد شوبير وسيف زاهر، بالإضافة لعدد من المحللين الذين لهم بصمة في تاريخ كرة القدم، أبرزهم حازم إمام، طه إسماعيل، أيمن يونس، عماد متعب، ونتيجة لوجود فريق عمل متميز والجهود المستمرة جعلت قناة أون سبورت أحد أبرز القنوات الرياضية في مصر، وتبث قناة أون سبورت بصيغتين، HD و SD ، ومنذ أكثر من عام وتحديداً في عام 2018 افتتحت أون سبورت قناة رياضية تحت مُسمي أون سبورت 2، جديراّ بالذكر أن أول مباراة قد بثتها أون سبورت 2 هي مباراة سموحة والنجوم في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون سبورت

تردد قناة أون سبورت يُمثل عمليات بحث كبيرة من قبل متابعي كرة القدم وخاصةً الدوري المصري نتيجة للتميز والتطوير المستمر في القناة منذ أن بدأت البث بشكل رسمي على شاشات التليفزيون المصري، ونستعرض معكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج تردد قناة أون سبورت الجديد على النايل سات.

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تردد قناة تايم سبورت الفضائي والأرضي الناقلة لمباريات بطولة أمم أفريقيا 2019.

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ أون سبورت 10853 27500 أفقي 6\5

بالإضافة قناة أون سبورت تقوم بنشر أهداف مباريات الدوري المصري على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكذلك أبرز تصريحات المحللين في البرامج التابعة لأون سبورت.

برامج قناة أون سبورت

تضم قناة أون سبورت الرياضية عدد من البرامج المتميزة والتي لها عدد ليس بالقليل من جميع أنحاء العالم العربي وخاصةً متابعي الدوري المصري، برنامج ستاد مصر، الدوري المصري، ملعب أون، لايك، تغطية خاصة، العين الثالثة، الكالتشيو، وأخيراً برنامج 180 ثانية، جديراً بالذكر أن قناة أون سبورت 2 تقوم ببث المباريات في حالة وجود مباراتين في نفس الوقت وهي نفس تردد قناة أون سبورت.