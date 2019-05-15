“لمدة 10 أيام فقط” هواوى تطلق حملة الحجز المُسبق لهاتف هواوى Y9 Prime الجديد فى مصر

منذ طرح هاتف هواوي y9 prime وقد لاقى نجاحاً كبيراً في المملكة العربية السعودية، والتي تنوعت مميزاته عن جميع إصدارات هوواي القديمة، حيث يحتوى هواوي y9 prime على شريحتين نان،و ويتراوح وزنه 170 جرام فقط، وسوف يتم طرح هاتف هواوي بمصر من خلال الحجز المُسبق للهاتفن في مختلف فروع هواوي بمصر، خلال الفترة ما بين الخميس الموافق 16 مايو إلى 26 مايو خلال 10 أيام فقط، ولفترة محددة مع وجود بعض العروض والهدايا لتحفيز المستهلكين على حجز هاتف هواوي y9 prime الجديد.

مميزات ومواصفات هواوي y9 prime :

منذ انطلاق الهاتف الذكي هواوي y9 prime في الأسواق، منذ ابريل العام السابق 2018 وقد لاقى نجاحاً هائلاً، من المستخدمين لما ما يحتويه الهاتف من مواصفات خاصة مميزة مثل:

• يحتوى على معالج الرسوم Mali-T830 MP2.

• يحتوى على ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، ورام 3 جيجا بايت، بالإضافة إلى الذاكرة الإضافية.

• يبلغ حجم الشاشة 5.93 بوصة.

• يبلغ عدد ألوان الشاشة 16مليون لون.

• نوع البطارية ليثيوم أيون 4000 مللي أمبير.

• ألوانه: أسود وأزرق وذهبي.

• نظام التشغيل Android 8.0.

• كاميرا أمامية 16 ميجا بكسل.

• 3 كاميرا خلفية ب3 عدسات، عدسة 16 ميجا بكسل ، وأخرى 8 ميجا بكسل،وأخرى 2 ميجا بكسل.

والجدير بالذكر أن حجم الشاشة بالنسبة للموبايل يبلغ حوالي 76.7% أي يعنى لا وجود لمكان عدسة الكاميرا الأمامية، بل تخرج الكاميرا من داخل شاشة الموبايل الداخلية، وهي تُمكن الُمستخدم من الحصول على صورة عالية الجودة والوضوح للسيلفي، بالإضافة إلى العديد جدًا من المواصفات والمميزات التي تهم المستهلكين.