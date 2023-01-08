لو الإنترنت انقطع| واتساب WhatsApp يبدأ عام 2023 بميزة ثورية خرافية جديدة

بدأ تطبيق واتساب في إتاحة ميزة جديدة لأول مرة، ليفتتح بها العام الجديد 2023، حيث أتاح الواتساب ميزة استخدام التطبيق عن طريق خوادم بروكسي، وذلك في حال الحجب أو انقطاع خدمة الإنترنت، وخوادم بروكسي هي خدمة وسيطة بين المستخدم وخوادم الويب، تتيح للمستخدمين الإتصال بالإنترنت.

ميزة واتساب الجديدة مع بداية عام 2023

ويمكن لجميع مستخدمي الواتساب حول العالم، بالدخول على إعدادات التطبيق وإدخال الخادم الوسيط “بروكسي”، من أجل استخدامه حال انقطاع أو تعذر الوصول للإنترنت، وقال واتس أب أن هدفه من هذه الميزة هو اتصال المستخدمين بشكل دائم للتواصل مع أصدقائهم وأحبابهم.

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ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو كيفية الوصول إلى خدمة بروكسي وتفعيلها، وللتوصل لذلك قم باتباع الخطوات التالية.

افتح WhatsApp.

قم بالدخول على “إعدادات” أو Settings.

انقر على Storage and Date أو “التخزين والبيانات”.

انقر على Proxy Settings أو إعدادات البروكسي”.

فعل خيار Proxy use أو استخدام الوكيل.

وبمجرد أن يقوم المستخدم بتفعيل الخطوات المذكورة، فإنه سيتم الإتصال بشكل فوري بين واتساب والمستخدم، وذلك في حال انقطاع الإنترنت، كما أكد واتس أب على أن الإتصال بالخادم الوسيط بروكسي، هو اتصال آمن، والرسائل مشفرة تماماً بين الطرفين.