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لينك الإشتراك في الحلم من MBC..أرقام مسابقة الحلم 2020 لربح نصف مليون دولار

بواسطة زكريا منير
أرقام مسابقة الحلم 2020

قامت مسابقة الحلم من MBC بمفاجأة جمهورها بتخصيص مبلغ 3,500,000$ وجوائز نقدية كبرى لموسم المسابقة الجديد، والحلم مسابقة تنظمها مجموعة إم بي سي الإعلامية، ويقوم الملايين من أنحاء الوطن العربي بالإشتراك بمسابقة الحلم 2020 لفرص الربح الممكن، حيث تعد أكبر مسابقة والأكثر شهرة تعطي أملا لدى الكثيرين لتغيير حياتهم من خلال الفوز السهل.

مسابقة الحلم

ويتمحور كيفية الإشتراك في الحلم بالقيام بإرسال كلمة دريم أو Dream أو reve، من خلال رسالة SMS قصيرة. على الأرقام المرادفة لبلدك، أوالإتصال على الأرقام المختصرة للشركة المشغلة لرقم هاتفك المحمول. لكي تدخل السحب لربح ملايين الدولارات يجب الإجابة على السؤال بشكل صحيح، والذي تتلقاه بمجرد إتمام الخطوة السابقة.
ستضمن دخولك المباشر في السحوبات العشوائية عندما تعين الأجابة الصحيحة للسؤال، ضاعف فرص الربح المتاحة بإرسالة رسالة قصيرة لتفعيل جزء من فرصك التي استحققتها من خلال المواسم الماضية، بنيلك الإستحقاق البرونزي أو الفضي، الذهبي والبلاتيني أو ماسي. ليكون لك ميزة خاصة بمفاجئات وجوائز نقدية، بالإضافة لسيارة تويوتا كامري.

أرقام الإشتراك بمسابقة الحلم 2020

أرقام الإشتراك من مصر تكلفة الرسالة أرقام الإشتراك من السعودية تكلفة الرسالة
فودافون 95458 5 جنيه موبايلي 650444 5 ريال
أورنج 95458 أو 95450 5 جنيه .زين 705505 5 ريال
إتصالات 95450 5 جنيه STC: 858888 5 ريال
أرقام الإشتراك من الأردن تكلفة الرسالة أرقام الإشتراك من الإمارات تكلفة الرسالة
زين 98858 70 قرش etisalat :5544 5 دراهم
Umniah : 98858 70 قرش du: 3636 5 دراهم
أرقام الإشتراك من الكويت تكلفة الرسالة أرقام الإشتراك من العراق تكلف الرسالة
Zain : 4141 500 فلس Asiacell: 2266 1200 دينار
STC: 4141 500 فلس Korek:2180 1200 دينار
Ooredoo: 4141 500 فلس Zain: 2770 1200 دينار
أرقام الإشتراك من فلسطين تكلفة الرسالة أرقام الإشتراك من المغرب تكلفة الرسالة
Jawwal: 1623 3.5 NIS INWI: 9669 9 دراهم
Wataniya: 6750 3.5 NIS Orange: 9669 9 دراهم
سوريا تكلفة الرسالة عمان تكلفة الرسالة
Syriatel: 1565 75 ليرة GSM: 90434 500 فلس
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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