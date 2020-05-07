لينك الإشتراك في الحلم من MBC..أرقام مسابقة الحلم 2020 لربح نصف مليون دولار

قامت مسابقة الحلم من MBC بمفاجأة جمهورها بتخصيص مبلغ 3,500,000$ وجوائز نقدية كبرى لموسم المسابقة الجديد، والحلم مسابقة تنظمها مجموعة إم بي سي الإعلامية، ويقوم الملايين من أنحاء الوطن العربي بالإشتراك بمسابقة الحلم 2020 لفرص الربح الممكن، حيث تعد أكبر مسابقة والأكثر شهرة تعطي أملا لدى الكثيرين لتغيير حياتهم من خلال الفوز السهل.

مسابقة الحلم

ويتمحور كيفية الإشتراك في الحلم بالقيام بإرسال كلمة دريم أو Dream أو reve، من خلال رسالة SMS قصيرة. على الأرقام المرادفة لبلدك، أوالإتصال على الأرقام المختصرة للشركة المشغلة لرقم هاتفك المحمول. لكي تدخل السحب لربح ملايين الدولارات يجب الإجابة على السؤال بشكل صحيح، والذي تتلقاه بمجرد إتمام الخطوة السابقة.

ستضمن دخولك المباشر في السحوبات العشوائية عندما تعين الأجابة الصحيحة للسؤال، ضاعف فرص الربح المتاحة بإرسالة رسالة قصيرة لتفعيل جزء من فرصك التي استحققتها من خلال المواسم الماضية، بنيلك الإستحقاق البرونزي أو الفضي، الذهبي والبلاتيني أو ماسي. ليكون لك ميزة خاصة بمفاجئات وجوائز نقدية، بالإضافة لسيارة تويوتا كامري.

أرقام الإشتراك بمسابقة الحلم 2020