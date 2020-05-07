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لينك الإنضمام في مسابقة الحلم من MBC ضاعف فرصك لربح 500،000 دولار

بواسطة زكريا منير
أرقام مسابقة الحلم 2020

أرقام مسابقة الحلم، تعود مسابقة الحلم لموسم 2020 بجوائز نقدية ضخمة بمجموع 3,500,000$ ستكون أجزاء منها لأكبر عدد من الرابحين. ولتفعيل الإشتراك والمشاركة في الحلم عليك إرسال كلمة دريم للرقم المرادف لبلدك، ليتم تلقيك باقة أسئلة وتحتاج للأجابة على سؤال واحد بشكل صحيح لدخول السحوبات العشوائية. ويمكن تفعيل جزء من فرص ربحك إستناداً إلى مشاركتك في الحلم الماضي. لدخولك في الموسم الجديد بفرص فوز أكبر. فقط أرسل رسالة نصية للرقم المرادف لبلدك.

سحوبات الحلم تبلغ قيمتها مائة ألف دولار أمريكي (100,000$) ولكن هناك سحب خاص بشهر رمضان قيمته خمسمائة ألف دولار امريكي (500،000 دولار) إذ ستكون من نصيب رابح واحد، مما يمنحه فرصة لتغيير الحياة. بالإضافة إلى تجهيز سحب الحلم الأخير بقيمة مليون دولار أمريكي 1,000,000$. لم تتوقف مسابقة الحلم عن إتاحة الفوز بجوائز أخرى بعد الأعلان عن توظيف جائزة سيارة تويوتا كامري. وتعد مسابقة الحلم الأكثر نزاهة، والأكثر شهرة، وهي مسابقة تنظمها مجموعة ام بي سي الإعلامية التابعة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط.

لكي تتمكن من إعطاءك سحب خاص بك في الحلم، قم بإرسال SMS تحتوى على كلمة حلم أو dream أو reve، بمجرد النجاح بوصول رسالتك التي بعثتها، ستتلقى باقة أسئلة بشكل دوري يمكن أن تصل لثلاث مرات أو أكثر. كل ما هو عليك الإجابة على السؤال بشكل صحيح لدخولك في نظام السحوبات العشوائي. ثم لك الخيار في الأجابة على الأسئلة التي تتلقها من حين لآخر.

وجود السؤال في رسائل هاتفك مع إجابتين له، قم بإختيار الأجابة الصحيحة لضمان الإشتراك الفعلي في المسابقة، وكلما أجبت على أسئلة أكثر تزيد بالتالي فرص فوزك بجائزة النصف مليون دولار.

بإمكانك تغيير حياتك، برسالة أو إتصال،  للإشتراك، أرسل حلم أو dream أو reve بـ SMS على الأرقام التالية. ويمكن الولوج للموقع الخاص بالإشتراك في الحلم عبر تضمين رقمك وتفعيل الإشتراك عبر  إدخال الرمز المرسل على هاتفك.

كيفية تفعيل الإشتراك في الحلم

  • أرسل كلمة دريم أو dream أو REVE للرقم المرادف لبلدك
  • قم بتعيين الأجابة الصحيحة للسؤال الذي تتلقاه مباشرة بعد إرسال الرسالة الموضحة تكلفتها
  • إذا كانت الإجابة التي أخترتها صحيحة سيتم أدخالك في السحوبات العشوائية بشكل فوري.
  • الأجابة على المزيد من الأسئلة سيزيد من حظوظ فوز وسط نظام مزدحم بملايين المشتركين

جاء الأعلان عن مفاجئات ومميزات مخصصة فقط لمن سبق أن أستحقوا موسم برونزي أو فضي أو ذهبي أو بلاتيني أو ماسي، بما يسمح لهم بالدخول على سحوبات لجوائز من بينها سيارة تويوتا كامري بالإضافة لجوائز نقدية. بحسب مصطفى الآغا مقدم برنامج صدى الملاعب على شاشة إم بي سي.

أرقام مسابقة الحلم 2020

من خلال الأرقام في الأسفل، لمعظم الدول العربية، يمكنك الإشتراك في المسابقة عبر إرسال SMC برسالة نصية تحتوى على كلمة دريم أو بالأنجلينزية DREAM.

رقم مسابقة الحلم لجمهورية مصر

  • رقم مصر 95458
  • الشركات، فودافون- أورنج- إتصالات
  • التكلفة: 5 جنيه

رقم مسابقة الحلم من السعودية

  • رقم السعودية: 650444- 705505
  • الشركات: ZAIN- MOBILY
  • التكلفة: 5 ريال

رقم مسابقة الحلم من الإمارات

  • رقم الإمارات:5544
  • الشركات: Etisalat
  • التكلفة: 5 دراهم

رقم مسابقة الحلم من العراق

  • رقم العراق: 2266
  • الشركات: Asiacell
  • التكلفة: 1200 دينار

رقم مسابقة الحلم من سوريا

  • رقم سوريا: 1565
  • الشركات: Syriatel
  • التكلفة: 75 ليرة

رقم مسابقة الحلم من البحرين

  • رقم البحرين 98776- 94410
  • الشركات: ZAIN- VIVA
  • التكلفة: 500 فلس

رقم مسابقة الحلم من الأردن

  • رقم الأردن: 98858
  • الشركات: زين – Umniah
  • التكلفة: 70 قرش

رقم مسابقة الحلم من الكويت

  • رقم الكويت: 4141
  • الشركات: GSM
  • التكلفة: 500 فلس

رقم مسابقة الحلم من تونس

  • رقم تونس: 85819
  • الشركات: Tunisie Telecom
  • التكلفة: 1.44 DT

رقم مسابقة الحلم من تونس

  • رقم فلسطين: (1625)- (6144)
  • الشركات: Wataniya-  Jawwal

رقم مسابقة الحلم من عمان

  • 90434
  • الشركات: GSM

التكلفة: 500 فلس

الرقم الدولي الموحد للمشاركة في الحلم

  • الرقم 0088216101092
  • GSM
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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21 تعليقات
  1. محمد محمود ابو مليكه يقول

    رقمي هو 01226289324 محمد محمو د ابو مليكه

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  2. محمد محمود ابو مليكه يقول

    حلمي اني احج انا وزوجتي وعليه ديوان ونفسي ان ابني جامع وتتصدق للفقرء وبنتي اعيشها هي امها عاشه كريم

    الرد
  3. غير معروف يقول

    جاني رساله باني فزت بس ما استلمتا!!!؟

    الرد
  4. غير معروف يقول

    وصلت لي رساله مبرروك انت الرابح من دولة اليمن

    الرد
  5. Khaled the يقول

    وصلتني رسالة انني فزت ب 300الف دولار و لم استلم شيء

    الرد
  6. اميمة البطيوي يقول

    لقد توصلت برسالة قد فزت ثلاثمائة دولار ولم استلم

    الرد
  7. غير معروف يقول

    ما كاين تا حاجة من هاد شي كولو كذوب .حنا اصل محتاجين دعم في هاد الضروف لكنمرو بيها ونتوما كتربحو على ضهرنا

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  8. [email protected] يقول

    حلم حلم الله يجزيكم الخير
    777666098

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  9. Abbas يقول

    لماذا لا تضعون رقم خاص بالجزائر ام ليست من الدول العربية؟؟؟؟؟؟

    الرد
  10. مشير سيم متولي يقول

    وصلتني رساله بالفوز ولم استلم الجائزه

    الرد
  11. ابويكر عبد الوسع الجلال يقول

    حتا انا وصلتني رساله ولم استلام شي 😔

    الرد
  12. علي محمد مصري على يقول

    لماذا لا يوجد رقم للسودان

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  13. فاطمه سيد خليفه يقول

    الاجابه هي ادم عليه السلام سيدنا ادم عليه السلام ورقم تلفوني 01143469698

    الرد
  14. غير معروف يقول

    وصلتني رساله من مسابقه الحلم. لقد ربحت نصف مليون ماعرف اشترك. ممكن مساعدتي وهاذا رقمي 775487830

    الرد
  15. سارة عبدالله يقول

    انا لم استلم جزاكم الله كل خير انا فزت معكم 00905353835994

    الرد
  16. غير معروف يقول

    وصلتني رسالة ايضا.ولكن لم استلم الجائزة

    الرد
  17. نشوى يقول

    وصلتني رسالة بتقول الف مبروك انت الرابح

    الرد
  18. عائشة الحصني يقول

    انتبهو هدول هكر

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  19. عائشة الحصني يقول

    عم تلعبو بأعصابنا يعني من عدا شي الوضع مو متحمل

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  20. عائشة الحصني يقول

    وصلتني من شوي رسالة مبروك أنت الرابح من لبنان بجائزة 300 ألف $ في مسابقة الحلم

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  21. نصر المشرقي يقول

    وصلتني رساله مبروك لقد ربحت ثلاثمائه الف دولار

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