لينك الإنضمام في مسابقة الحلم من MBC ضاعف فرصك لربح 500،000 دولار

أرقام مسابقة الحلم، تعود مسابقة الحلم لموسم 2020 بجوائز نقدية ضخمة بمجموع 3,500,000$ ستكون أجزاء منها لأكبر عدد من الرابحين. ولتفعيل الإشتراك والمشاركة في الحلم عليك إرسال كلمة دريم للرقم المرادف لبلدك، ليتم تلقيك باقة أسئلة وتحتاج للأجابة على سؤال واحد بشكل صحيح لدخول السحوبات العشوائية. ويمكن تفعيل جزء من فرص ربحك إستناداً إلى مشاركتك في الحلم الماضي. لدخولك في الموسم الجديد بفرص فوز أكبر. فقط أرسل رسالة نصية للرقم المرادف لبلدك.

سحوبات الحلم تبلغ قيمتها مائة ألف دولار أمريكي (100,000$) ولكن هناك سحب خاص بشهر رمضان قيمته خمسمائة ألف دولار امريكي (500،000 دولار) إذ ستكون من نصيب رابح واحد، مما يمنحه فرصة لتغيير الحياة. بالإضافة إلى تجهيز سحب الحلم الأخير بقيمة مليون دولار أمريكي 1,000,000$. لم تتوقف مسابقة الحلم عن إتاحة الفوز بجوائز أخرى بعد الأعلان عن توظيف جائزة سيارة تويوتا كامري. وتعد مسابقة الحلم الأكثر نزاهة، والأكثر شهرة، وهي مسابقة تنظمها مجموعة ام بي سي الإعلامية التابعة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط.

لكي تتمكن من إعطاءك سحب خاص بك في الحلم، قم بإرسال SMS تحتوى على كلمة حلم أو dream أو reve، بمجرد النجاح بوصول رسالتك التي بعثتها، ستتلقى باقة أسئلة بشكل دوري يمكن أن تصل لثلاث مرات أو أكثر. كل ما هو عليك الإجابة على السؤال بشكل صحيح لدخولك في نظام السحوبات العشوائي. ثم لك الخيار في الأجابة على الأسئلة التي تتلقها من حين لآخر.

وجود السؤال في رسائل هاتفك مع إجابتين له، قم بإختيار الأجابة الصحيحة لضمان الإشتراك الفعلي في المسابقة، وكلما أجبت على أسئلة أكثر تزيد بالتالي فرص فوزك بجائزة النصف مليون دولار.

بإمكانك تغيير حياتك، برسالة أو إتصال، للإشتراك، أرسل حلم أو dream أو reve بـ SMS على الأرقام التالية. ويمكن الولوج للموقع الخاص بالإشتراك في الحلم عبر تضمين رقمك وتفعيل الإشتراك عبر إدخال الرمز المرسل على هاتفك.

كيفية تفعيل الإشتراك في الحلم

أرسل كلمة دريم أو dream أو REVE للرقم المرادف لبلدك

قم بتعيين الأجابة الصحيحة للسؤال الذي تتلقاه مباشرة بعد إرسال الرسالة الموضحة تكلفتها

إذا كانت الإجابة التي أخترتها صحيحة سيتم أدخالك في السحوبات العشوائية بشكل فوري.

الأجابة على المزيد من الأسئلة سيزيد من حظوظ فوز وسط نظام مزدحم بملايين المشتركين

جاء الأعلان عن مفاجئات ومميزات مخصصة فقط لمن سبق أن أستحقوا موسم برونزي أو فضي أو ذهبي أو بلاتيني أو ماسي، بما يسمح لهم بالدخول على سحوبات لجوائز من بينها سيارة تويوتا كامري بالإضافة لجوائز نقدية. بحسب مصطفى الآغا مقدم برنامج صدى الملاعب على شاشة إم بي سي.

أرقام مسابقة الحلم 2020

من خلال الأرقام في الأسفل، لمعظم الدول العربية، يمكنك الإشتراك في المسابقة عبر إرسال SMC برسالة نصية تحتوى على كلمة دريم أو بالأنجلينزية DREAM.

رقم مسابقة الحلم لجمهورية مصر

رقم مصر 95458

الشركات، فودافون- أورنج- إتصالات

التكلفة: 5 جنيه

رقم مسابقة الحلم من السعودية

رقم السعودية: 650444- 705505

الشركات: ZAIN- MOBILY

التكلفة: 5 ريال

رقم مسابقة الحلم من الإمارات

رقم الإمارات:5544

الشركات: Etisalat

التكلفة: 5 دراهم

رقم مسابقة الحلم من العراق

رقم العراق: 2266

الشركات: Asiacell

التكلفة: 1200 دينار

رقم مسابقة الحلم من سوريا

رقم سوريا: 1565

الشركات: Syriatel

التكلفة: 75 ليرة

رقم مسابقة الحلم من البحرين

رقم البحرين 98776- 94410

الشركات: ZAIN- VIVA

التكلفة: 500 فلس

رقم مسابقة الحلم من الأردن

رقم الأردن: 98858

الشركات: زين – Umniah

التكلفة: 70 قرش

رقم مسابقة الحلم من الكويت

رقم الكويت: 4141

الشركات: GSM

التكلفة: 500 فلس

رقم مسابقة الحلم من تونس

رقم تونس: 85819

الشركات: Tunisie Telecom

التكلفة: 1.44 DT

رقم مسابقة الحلم من تونس

رقم فلسطين: (1625)- (6144)

الشركات: Wataniya- Jawwal

رقم مسابقة الحلم من عمان

90434

الشركات: GSM

التكلفة: 500 فلس

الرقم الدولي الموحد للمشاركة في الحلم