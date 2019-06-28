لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 “كن أول من يعلم” عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg في دقيقة واحدة

نقدم لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg في دقيقة واحدة، حيث أن الكثير من المواطنين يرغب معرفة قيمة اشتراكه على مدار الثلاث شهور الماضية قبل دفع الاشتراك سواء أون لاين أو من خلال خدمات فوري المتاحة في أي مكان في مصر، أو حتى في مختلف فروع المصرية للاتصالات، لذلك وفرت شركة المصرية للاتصالات موقعها الإلكتروني من أجل إتاحة كافة الخدمات التي يريد الاستعلام عنها مستخدميها.

ويبحث عن لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 هذه الأيام الشعب المصري بشكل مكثف نظرًا لتزامن موعد رفعها على موقع المصرية للاتصالات مع بداية شهر يوليو وتستمر مدة الدفع حتى 15 أغسطس كفترة سماح للمشتركين حتى يدفعون قيمة اشتراكهم.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنكم متابعة النقاط التالية لمعرفة اشتراك فاتورة التليفون الأرضي على النحو التالي:

أدخل موقع المصرية للاتصالات

أكتب كود المنطقة

أضف رقم التليفون الأرضي.

أضغط على “أظهر الفواتير”.

في غضون دقيقة واحدة تظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي مفسرة بالاشتراك الخاص بك وعدد المكالمات وتكلفتها في الفترة الزمنية من شهر أبريل حتى شهر يوليو 2019 وطريقة السداد.

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موقع المصرية للاتصالات

يتميز موقع المصرية للاتصالات بعرض قيمة الفواتير السابقة والفاتورة التي تم دفعها تكون محددة بنقطة “تم السداد” كما تتضمن الفاتورة تفاصيل المكالمات واشتراكات العميل في الأنظمة المختلفة.

أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات

مسلسل الخدمة كود الاستعلام وتفعيل الخدمة 1 خدمة الاستعلام عن الرصيد *322# 2 خدمة شحن الرصيد *555*الرقم السري# 3 خدمة معرفة رقم الهاتف *688# 4 خدمة تحويل الرصيد لرقم آخر *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 5 خدمة سلفني شكرا *04# 6 خدمة كلمني شكرا *515*رقم الهاتف# 7 خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى . 8 خدمة الاستعلام عن الاستخدام *414#

أهم خدمات وخواص الشركة المصرية للاتصالات

خاصية مكالمة من عدة أطراف

خاصية التتبع

خاصية الخط الساخن

خاصية عدم الإزعاج

خاصية المنبه

خاصية اختصار الأرقام

خاصية إظهار رقم الطالب

خاصية المانع الكودي

خاصية البريد الصوتي

خاصية الاستقبال فقط

خاصية خدمة الانتظار

تعتبر شركة المصرية للاتصالات عملاق شركات الاتصالات في مصر كما أنها تعتبر منافس قوي بعد إندماجها مع شركة الإنترنت الأولى TE- DATA لتكون شركة عالمية WE منافسة لشركات خطوط الهواتف الذكية ” فودافون – أورانج مصر – اتصالات”، مما زاد عدد المشتركين والمستخدمين للشركة وخدماتها، وأتاحت خطوط محمولة تبدأ “015” وأقبل على شرائها الملايين لتميزها بالعروض على المكالمات والدقائق وأنظمة الإنترنت.

طرق سداد دفع فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019

عن طريق ماكينات ATM المنتشرة بكل المدن. عن طريق خدمات فوري واسعة الانتشار. عن طريق الدفع الإلكتروني على موقع الشركة باستخدام بطاقة الائتمان. عن طريق زيارة أقرب سنترال لك. يمكن دفع الفاتورة من أقرب فرع شركة تي اية داتا

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تستطيعون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg في دقيقة واحدة مع منتصف الشهر يتم رفع الفاتورة على الموقع.