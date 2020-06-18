إحجز وتأكد من موعد توصيل أدوية صيدلية مجمع السلمانية الطبي

مع تدشين خدمة طلب الدواء إلكترونياً من صيدلية مجمع السلماني الطبي في البحرين، لم يعد هناك حاجة لوقوف المرضى في الصفوف المزدحمة لغرض إستلام الوصفة الطبية الخاصة بهم، فبمجرد الولوج الى موقع الوزارة الصحي والذهاب الى قسم خدمة حجز موعد صرف الأدوية وتوصيلها الى العناوين المزودة. سيتم التواصل مع الشخص لتحديد تاريخ إستلام الأدوية، وأصدرت وزارة الصحة تعاليم يجب ان يتقيد بها طالب الوصفة للسماح له بتسجيل حجز مسبق، من خلال تضمين البيانات الشخصية عند رقم بطاقة الهوية، وتاريخ إنتهاءها، والمجمع السكني.

خدمة توصيل الأدوية من مجمع السلمانية

حيث انه بمجرد التسجيل لا يعني إتمام الحجز، حيث سيتم التواصل مع مرضى العيادات الخارجية من أجل الإتفاق على موعد إستلام المريضة لدوائه والوقت الذي يناسبه لإقتناءه. ومن المتوقع ان تقلل هذه الخدمة المشيد بها من عدد مرتادي صيدلية السلمانية في فترات اكتظاظ المرضى. وتسمح وزارة الصحة أيضاً من التأكد من أنك قد حصلت فعلاً على موعد، إذا كان في فترة الثلاثين يوماً القادمة. عن طريق إدخال الرقم الشخصي، وتاريخ الميلاد.

وتسمح خدمة توصيل الأدوية من الحصول على الأدوية بشكل دوري، بعد إنتهاء كل موعد لوحده، حيث مع تزويد الرقم الشخصي وتحديد موعد صرف الأدوية سيتلقى المستخدم رسالة قصيرة توثق تسجيل طلبه إلكترونياً. وتهدف الخدمة الحكومية لتقليل التجمعات للحد من مخاطر إنتقال فيروس كوونا، وبما يتطلبه الوضع الحالي بسبب إنشغال المرضى مع ذويهم.

حجز موعد صيدلية السلمانية

وتساعد خدمة توصيل الأدوية في البحرين على طلب الأدوية إلكترونيا، بشكل سلس، بدون تأخير، بدلاً من إنتظار المريض لوقت أطول في الصفوف التي عادة ما تكون مزدحمة. وعليه سيكون بإمكان المستفيد إضافة الموعد المناسب للإستلام وصفاته الطبية من خلال موقع وزارة الصحة على الأنترنت. فيرجى إتباع التعاليم وتحديث عنوان صحيح خاص بمسكنه، حيث سيقوم مزودي الخدمة بالتواصل مع الشخص لإختيار الفترة الزمنية لتوصل الوصفة الطبية. لكن هناك تنويه صادر عن وزارة الصحة بأن الخدمة لا تشمل الأدوية الخاضعة للرقاية أو الأدوية المحولة على المراكز الصحية.

لضمان الإستفادة من كفاءة وجودة خدمة توصيل الوصفات الطبية يجب على المستخدم مراعاة الآليات والشروط التالية:

المستخدم يسمح له بإضافة طلب/ موعد واحد فقط بنفس الرقم الشخصي.

لا يحق للمستخدم إعتماد طلب إضافي، بنفس الرقم الشخصي إلا بعد الإنتهاء من الموعد السابق

يمكن للشخص إلغاء موعد التوصيل قبل أن يحين الموعد الفعلي. لكن بعد ذلك لن يكون خيار “الإلغاء” متاحاً.

كيفية إستخدام خدمة طلب الأدوية في البحرين

سجل دخولك في الخدمة.

اضغط على “موعد جديد”.

أدخل معلومات المريض.

اختر التاريخ.

تأكد من تحديث عنوان التوصيل.

اضغط على “إرسال”.

أنقر على زر إبداً الخدمة للإنتقال الى صفحة ملئ البيانات وإتمام عملية حجز الموعد من صيدلية مجمع السلمانية الطبي بعنوان Rd No 2904, المنامة، البحرين. مع ملحوظة ان اختيارك للتاريخ والموعد لا يعني إتمام حجز الموعد قبل الإتصال بك من أجل إعتماد التسجيل رسمياً. والإتفاق على أقرب موعد مناسب لتسليم لوصفة الطبية الخاصة بالمريض، المرتاد على العيادات الخارجية، من قبل المعنيين بصيدلية مستشفى السلمانية الحكومي.