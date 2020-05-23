لينك مسابقة الحلم MBC..أرقام وآلية تسجيل رقمك لدخول السحب الأخير في الحلم 2020
يقترب موعد السحب على نصف مليون في مسابقة الحلم المذاعة على قناة MBC، لذلك هناك كثافة بالمشاركة قبل السحب على الجائزة في 26 مايو، إذ هي ثاني أكبر الجوائز التي يلحقها سحب أخير بقيمة مليون دولار، حيث يحرص الكثيرين على الإشتراك في مسابقة الحلم Dream من وقت لآخر على أمل الفوز وبالتالي تغيير حياتهم إلى الأبد. حيث تعد مسابقة الحلم 2020 أكبر مسابقة في الشرق الأوسط، تنظمها شركة MBC، إذ تتيح ربح ملايين الدولارات من العملة الخضراء ويصل إجمالي جوائزها لموسم ألفين وعشرين ميلادياً إلى 3.5 مليون دولار مقسمة على عدة سحوبات خاصة.
مسابقة الحلم
يقترب موعد السحوبات العشوائية شيئاً فشيئاً ولا تزال الفرصة مؤاتية لتفعيل جزء من فرصك للفوز إستناداً للمشاركة السابقة لك، لمن أستحق موسم موسم البرونزي أو الفضي، الذهبي والبلاتيني أو ماسي، فقد أعلن الإعلامي الشهير مصطفى الآغا عن جوائز خاصة لأولئك المتميزين تتنوع بين الجوائز النقدية بالإضافة إلى سيارة كامري. لتوسيع الفرص يجب فقط إرسال SMS قصيرة متضمنة كلمة الحلم أو بالإنجلينزية Dream ثم تفعيل دخولك نظام السحوبات بشكل فوري.
طرق التسجيل وآلية الإشتراك
وطريقة الإشتراك في مسابقة الحلم من أسهل ما يمكن، من خلال إرسال رسالة تحتوى كلمة “دريم”، على الأرقام المرادفة لبلدك، ثم الإجابة على سؤال واحد بشكل صحيح لتعتبر مشاركاً فعلي. ومؤهلاً لدخول جميع السحوبات التالية. إذ تتم السحوبات بواسطة الكمبيوتر بشكل عشوائي، وفي حال الفوز سيم الإتصال بك على رقم هاتفك الخاص الي قمت بالتسجيل به، وإذا لم تقم بالرد على المكالمة أو يكون الرقم خارج التغطية فاللأسف سيتم السحب على متسابق جديد.
سحوبات الحلم تقدر قيمتها بمائة ألف دولار (100,000$) فيما سيكون هناك سحب خاصاً بشهر رمضان 2020 تصل قيمته إلى خمسمائة ألف (500,000$)، بالإضافة لسحب الحلم النهائي بمجموع مليون دولار أي (1,000,000$)، إلى جانب بضع سحوبات مختارة بقيمة عشرة آلاف دولار. وتعد مسابقة الحلم الأكثر نزاهة فلذلك يمنع مشاركة المنظم فيها، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم او ازواج اي من اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، خلال فترة المسابقة. ويشترط أن يكون المشارك بالغ سن الرشد حسب قوانين بلده .
رابط التسجيل في مسابقة الحلم
يتبقى 3 أيام على السحب غير حياتك أنت وعائلتك، عيَد مع 500,000 دولار، إشترك في الحلم من خلال الضغط على الرابط، أدخل من هنا
أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2020
|البلد
|شركة المحمول
|رقم الإتصال
|مصر
|فودافون
|95458
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|أورنج
|95458
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|إتصالات
|95458
|5 جنيهات مصرية
|السعودية
|STC
|858888
|5 ريالات
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريالات
|السعودية
|زين
|755505
|5 ريالات
|الكويت
|STC
|4242
|500 فلس
|الكويت
|Zain
|4242
|500 فلس
|الكويت
|Ooredoo
|4242
|500 فلس
|عمان
|Omantel
|90434
|500 فلس
|الأردن
|Orange
|94099
|70 قرش
|الأردن
|Umniah
|94099
|70 قرش
|البحرين
|بتلكو
|94000
|500 فلس
|البحرين
|STC
|98885
|500 فلس
|البحرين
|Zain
|94000
|500 فلس
|الإمارات
|إتصالات
|5544
|5 دراهم
|الإمارات
|Du
|3636
|5 دراهم
|سوريا
|Syriatel
|1565
|75 ليرة سورية
|سوريا
|MTN
|1555
|75 ليرة سورية
|تونس
|Tunisie telecom
|85819
|1.44 دينار تونسي
|تونس
|أورنج
|85819
|1.44 دينار تونسي
|تونس
|Ooredoo
|85819
|1.44 دينار تونسي
|العراق
|Asiacell
|2266
|1200 دينار عراقي
|العراق
|Korek
|2180
|1200 دينار عراقي
|العراق
|زين
|2770
|1200 دينار عراقي
|فلسطين
|Jawwal
|1625
|3.5 NIS
|فلسطين
|Wataniya
|6144
|3.5 NIS
رقم مسابقةالحلم الموحد لكافة أنحاء العالم
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