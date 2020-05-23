لينك مسابقة الحلم MBC..أرقام وآلية تسجيل رقمك لدخول السحب الأخير في الحلم 2020

يقترب موعد السحب على نصف مليون في مسابقة الحلم المذاعة على قناة MBC، لذلك هناك كثافة بالمشاركة قبل السحب على الجائزة في 26 مايو، إذ هي ثاني أكبر الجوائز التي يلحقها سحب أخير بقيمة مليون دولار، حيث يحرص الكثيرين على الإشتراك في مسابقة الحلم Dream من وقت لآخر على أمل الفوز وبالتالي تغيير حياتهم إلى الأبد. حيث تعد مسابقة الحلم 2020 أكبر مسابقة في الشرق الأوسط، تنظمها شركة MBC، إذ تتيح ربح ملايين الدولارات من العملة الخضراء ويصل إجمالي جوائزها لموسم ألفين وعشرين ميلادياً إلى 3.5 مليون دولار مقسمة على عدة سحوبات خاصة.

مسابقة الحلم

يقترب موعد السحوبات العشوائية شيئاً فشيئاً ولا تزال الفرصة مؤاتية لتفعيل جزء من فرصك للفوز إستناداً للمشاركة السابقة لك، لمن أستحق موسم موسم البرونزي أو الفضي، الذهبي والبلاتيني أو ماسي، فقد أعلن الإعلامي الشهير مصطفى الآغا عن جوائز خاصة لأولئك المتميزين تتنوع بين الجوائز النقدية بالإضافة إلى سيارة كامري. لتوسيع الفرص يجب فقط إرسال SMS قصيرة متضمنة كلمة الحلم أو بالإنجلينزية Dream ثم تفعيل دخولك نظام السحوبات بشكل فوري.

طرق التسجيل وآلية الإشتراك

وطريقة الإشتراك في مسابقة الحلم من أسهل ما يمكن، من خلال إرسال رسالة تحتوى كلمة “دريم”، على الأرقام المرادفة لبلدك، ثم الإجابة على سؤال واحد بشكل صحيح لتعتبر مشاركاً فعلي. ومؤهلاً لدخول جميع السحوبات التالية. إذ تتم السحوبات بواسطة الكمبيوتر بشكل عشوائي، وفي حال الفوز سيم الإتصال بك على رقم هاتفك الخاص الي قمت بالتسجيل به، وإذا لم تقم بالرد على المكالمة أو يكون الرقم خارج التغطية فاللأسف سيتم السحب على متسابق جديد.

سحوبات الحلم تقدر قيمتها بمائة ألف دولار (100,000$) فيما سيكون هناك سحب خاصاً بشهر رمضان 2020 تصل قيمته إلى خمسمائة ألف (500,000$)، بالإضافة لسحب الحلم النهائي بمجموع مليون دولار أي (1,000,000$)، إلى جانب بضع سحوبات مختارة بقيمة عشرة آلاف دولار. وتعد مسابقة الحلم الأكثر نزاهة فلذلك يمنع مشاركة المنظم فيها، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم او ازواج اي من اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، خلال فترة المسابقة. ويشترط أن يكون المشارك بالغ سن الرشد حسب قوانين بلده .

رابط التسجيل في مسابقة الحلم

يتبقى 3 أيام على السحب غير حياتك أنت وعائلتك، عيَد مع 500,000 دولار، إشترك في الحلم من خلال الضغط على الرابط، أدخل من هنا

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2020

البلد شركة المحمول رقم الإتصال مصر فودافون 95458 5 جنيهات مصرية مصر أورنج 95458 5 جنيهات مصرية مصر إتصالات 95458 5 جنيهات مصرية السعودية STC 858888 5 ريالات السعودية Mobily 650444 5 ريالات السعودية زين 755505 5 ريالات الكويت STC 4242 500 فلس الكويت Zain 4242 500 فلس الكويت Ooredoo 4242 500 فلس عمان Omantel 90434 500 فلس الأردن Orange 94099 70 قرش الأردن Umniah 94099 70 قرش البحرين بتلكو 94000 500 فلس البحرين STC 98885 500 فلس البحرين Zain 94000 500 فلس الإمارات إتصالات 5544 5 دراهم الإمارات Du 3636 5 دراهم سوريا Syriatel 1565 75 ليرة سورية سوريا MTN 1555 75 ليرة سورية تونس Tunisie telecom 85819 1.44 دينار تونسي تونس أورنج 85819 1.44 دينار تونسي تونس Ooredoo 85819 1.44 دينار تونسي العراق Asiacell 2266 1200 دينار عراقي العراق Korek 2180 1200 دينار عراقي العراق زين 2770 1200 دينار عراقي فلسطين Jawwal 1625 3.5 NIS فلسطين Wataniya 6144 3.5 NIS

رقم مسابقةالحلم الموحد لكافة أنحاء العالم