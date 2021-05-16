ماهي الجزيرة وكيفية تركيب تردد القناة الجديد المحدث لمتابعة اخبار العالم

تأسست قناة الجزيرة الفضائية عام 1996 في الدوحة ، قطر، ووفرت مناخاً اخبارياً غير تقليدي منذ إنشاءها حيث استقطبت مذيعي من قناة بي بي سي الصادرة باللغة العربية بعد الإغلاق، إذ ان سياستها التحريرية جعلتا اكثر تحرراً في تداول المعلومات والاخبار وطريقة عرضها للاخبار بشكل جرئ. وهي قناة اخبارية ضمن قنوات شبكة الجزيرة القطرية، ينطلق بث قنوات الجزيرة المفتوح على الاقمار الصناعية من بينها القمر الأوروبي هوت بيرد 13 شرق والقمر الصناعي عربسات إضافة للقمر الصناعي المصري”نايل سات” سات لإتاحة بث تلفزيويي على مدار الساعة، وتتوفر بتقنية عالية الوضوح HD وايضا الدقة العادية SD.

قناة الجزيرة اتش دي

ظهرت الجزيرة بنوع مختلف من الاستقلال الاعلامي في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 1996 ، بدأت قناة الجزيرة بثها ست ساعات في اليوم. امتدت إلى اثنتي عشرة ساعة في عام 1999 ، وإلى أربع وعشرين ساعة في عام 2001. وتحولت لقناة رائدة في تقديم الأخبار، ومن أشهر برامجها الإتجاه المعاكس، الذي يعمل على استضافة ضيوف ذو ميل سياسيي ووجهات نظر متضادة، والذي عادة ينتهي بالشجار الكلامي بل حتى الاعتداء الجسدي احياناً.

لمحة عن محتوى القناة

وبالإضافة إلى الأخبار والتقارير الاستقصائية، تبث قناة الجزيرة أيضا عن الدين والحياة الحديثة، ويظهر فيها رجال دين مسلمون مؤثرين وشعبيين، وتوفر التثقيف التاريخي في شكل مقابلات مطولة مع “شهود العصر”، أي مفكرين بارزين أو أعضاء سابقين في الحكومة أو شخصيات ثورية. تجري الجزيرة مقابلات منتظمة مع السفراء الأمريكيين ووزراء الخارجية وشخصيات أخرى من جميع أنحاء العالم، وكانت أول قناة عربية تجري مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين.

تردد قناة الجزيرة على نايل سات و”سهيل سات