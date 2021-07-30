ماهي منصة اضواء.. وكيف تُفّعل المكاسب المالية

من خلال النشاط في منصة اضواء المتمثل بإرسال المستخدم مقاطع مصورة تعود إليه، وعندما يتم قبولها وفق لمعايير الفيديو وشروط اضواء الواردة في السياسات يمكن ان يكون مربحاً عن طريق مشاهدتها من قبل مستخدمي المنصة.

ماهي منصة اضواء

إن رغبتك المسبقة في الإلتزام بشروط اضواء الواردة ستقودك للتفكير في الإنضمام والتسجيل في منصة أضواء، حيث بخلاف ذلك إذا لم يكن انت من قام بصّنع المحتوى وأنه مكرر فلن تربح شيئاً، فذلك يعد وقوعاً في المحظور!

قد يكون قراء هذا المقال ممن إنضموا بالفعل الى منصة أضواء، وهم بحاجة الى تفعيل تبويب المكاسب المالية، حتى يحصلوا على الفلوس. لذلك تتضمن الفقرات الآتية تنشيط المكاسب المالية بكامل الخطوات، إذا كنت أرسلك المقاطع المرئية يلزم ظهور تبويب المكاسب المالية كعلامة على أهلية محتواك الخاص. ويلزمك تفعيلها لكي تتلقى ارباحك ويتم تحويلها لك وللقيام بذلك من خلال ما يأتي:

تفعيل المكاسب المالية اضواء سناب شات

يعتبر تفعيل تبويب المكاسب المالية أهم خطوة لإيداع الاموال في حسابك بعد أن يصبح نشطاً، ويمكن القيام بتفعيل الميزة من خلال ما يظهر أدناه