في حياتنا العصرية، يبحث الكثيرون عن غذاء صحي ومفيد، يوجد داخل الكثير من المنازل، أدوات المطبخ العصرية والحديثة، منها المقلاة الهوائية Air Fryer، نستعرض من خلال هذا التقرير أفضل أنواع الزيوت للاستخدام في المقلاة الهوائية، مما يحافظ على الطعام صحي ومفيد، اختيار الزيت المناسب لدرجة حرارة القلي في المقلاة الهوائية يحافظ على الطعم الجيد للأطعمة.

ما هو أفضل زيت للاستخدام في المقلاة الهوائية

عندما تقوم بتحضير الطعام في المقلاة الهوائية يتطلب الأمر وضع القليل من الزيت، تصل درجات الحرارة في المقلاة الهوائية إلى مستويات مرتفعة أثناء القلي، لذا عليك اختيار الزيت المناسب للاستخدام في القلاية الهوائية، عليك الابتعداد عن الزيوت غير المكررة مثل زيوت بذور الكتان أو زيت الجوز، كما عليك الابتعاد عن الزيوت التي تحترق عند درجات الحرارة العالية مثل زيت الذرة أو زيت فول الصويا.

أفضل زيت للاستخدام في المقلاة الهوائية:

– زيت الأفوكادو: من أفضل الزيوت للاستخدام في Air Fryer والذي يستطيع تحمل درجات الحراة العالية حتى 271 درجة مئوية، من فوائد زيت الأفوكادو أنه يحتوي على فيتامين E وهو مفيد لصحة الجلد والقلب.

– زيت الزيتون البكر: الذي يتحمل درجات حراراة مرتفعة تصل إلى 190 درجة مئوية، حيث يجب ألا تتعدى درجة الحرارة عند القلي بزيت الزيتون البكر هذا الرقم، من فوائد زيت الزيتون البكر أنه مضاد للالتهابات.

– زيت جوز الهند المكرر: هو غني بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة التي تساعد على فقدان الوزن.