ما هو تردد قناة الراي alrai tv الكويتية على القمر نايل سات 2019

تردد قناة الرأي alrai، هي قناة تابعة لشركة مجموعة الرأي، وتعد الرأي متشعبة في المجالات التي تستهدف بها جمهورها الواسع بدء من الكويت والخليج العربي وصولاً إلى كافة الدول العربية، فالقناة ذات محتوى متنوع يتم الإستفادة منه في شكل برامج مباشرة تصل إلى ملايين المشاهدين. تردد قناة الرأي “alrai tv” متاحاً على القمر الصناعي نايل سات بالنسبة للرسيفر المتطور الداعم لخاصية تقنية HD. فهي تعرض البرامج التثقيفية والإجتماعية والسياسية والرياضية وبرامج الترفيه والمسلسلات المتنوعة وإلى غير ذلك.

alrai

ويقوم تلفزيون الرأي TV بعرض المسلسلات الكويتية بشكل رئيسي. كما تبث المسلسلات التي يتم إنتاجها في الخليج والدول الأخرى مثل المسلسلات المصرية والتركية، وبصورة متوازية تقوم بعرض الأفلام الأجنبية المترجمة بالعربية. وأما برامجها المتنوعة تمكن بزيادة الرصيد المعرفي في مناحي مختلفة لجميع الفئات العمرية. فهي تشارك ثقافة الحفاظ على الصحة عبر البرامج الطبية، كما تقوم بإعداد برامج نقاشية شبابية حوارية إجتماعية. كما تطل ببرامج سياسية لوضع المشاهد في قلب الأحداث الكويتية أو العربية والدولية مع إستضافة محللين متخصيين في تلك الجوانب، فضلاً عن البرامج الرياضية التحليلية للمهتمين في الشأن الكروي.

تردد الراي

ويعد تردد قناة الرأي الكويتية الجديد 2019 من الترددات التي يتزايد البحث عنها في العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليتمكنوا من إستقبال قناة متطورة تخدمهم في كافة مناحي حياتهم، وتوفر لهم وسيلة للإطلاع على القضايا السياسية والإجتماعية بصورة واضحة وعلى نحو أكثر دقة.

قناة «الرأي الكويتية» هي نموذج للقنوات الكفوءة التي ترتكز على توفير المعلومات والمعرفة في شتى النواحي. وهي أول قناة خاصة في الكويت أنطلقت في 2004، ومتوفرة للجمهور العام بشكل مجاني. وتمارس فضائية الرأي دورها الإعلامي بوعي ومسؤولية، وهي تتميز بتوظيف إعلاميين مهنيين يديرون مختلف البرامج التي يتم بثها على شاشة الراي.