ما هي أفضل قطعة لحم للبفتيك؟

البفتيك واحدة من الأكلات المفضلة للجميع من كافة الأعمار، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أفضل قطعة لحم بقري لعمل البفتيك، حيث يجب أن تُصنع وجبة البفتيك من لحم طري رقيق، كما نستعرض معكم أفضل طريقة لعمل البفتيك في خطوات بسيطة وسريعة، وطريقة جعل التتبيلة أو الطبقة الخارجية متماسكة مع قطعة اللحم ولا تسقط، وبالطبع تلك الوجبة مغذية وصحية ومفيدة، كما أنها من أهم الوجبات في الوطن العربي وكل العالم.

أفضل قطعة لحم للبفتيك

أفضل قطعة لحم بقري مناسبة لعمل البفتيك هي من “وش الفخدة”، أو من “السمانة”، لأنهما من أطرى قطع اللحم والأنسجة فيهما ضعيفة، عمل البفتيك تتم عبر ثلاث خطوات سريعة وبسيطة، الأولى هي تجهيز قطعة اللحم، ثم وضع التتبيلة والطبقة الخارجية عليها، وفي النهاية القلي.

وصفة عمل البفتيك في خطوات سريعة