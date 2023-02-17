ما هي أفضل قطعة لحم للبفتيك؟

البفتيك واحدة من الأكلات المفضلة للجميع من كافة الأعمار، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أفضل قطعة لحم بقري لعمل البفتيك، حيث يجب أن تُصنع وجبة البفتيك من لحم طري رقيق، كما نستعرض معكم أفضل طريقة لعمل البفتيك في خطوات بسيطة وسريعة، وطريقة جعل التتبيلة أو الطبقة الخارجية متماسكة مع قطعة اللحم ولا تسقط، وبالطبع تلك الوجبة مغذية وصحية ومفيدة، كما أنها من أهم الوجبات في الوطن العربي وكل العالم.
أفضل قطعة لحم للبفتيك
أفضل قطعة لحم بقري مناسبة لعمل البفتيك هي من “وش الفخدة”، أو من “السمانة”، لأنهما من أطرى قطع اللحم والأنسجة فيهما ضعيفة، عمل البفتيك تتم عبر ثلاث خطوات سريعة وبسيطة، الأولى هي تجهيز قطعة اللحم، ثم وضع التتبيلة والطبقة الخارجية عليها، وفي النهاية القلي.
وصفة عمل البفتيك في خطوات سريعة
- أولى خطوات وصفة عمل البفتيك تجهيز اللحم عن طريق دق شرائح اللحم وجعلها أكثر رق، ويتم ذلك بوضعها في غلاف بلاستيكي ودقها بمطرقة الطبخ الصغيرة.
- غطاء البفتيك حيث توضع شرائح اللحم في خليط من ماء البصل والطماطم والثوم البودر والملح والفلفل، ثم توضع في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.
- قبل القلي، يجب وضع البفتيك المغطى بالطبقة الخارجية في الثلاجة لعدة ساعات، بعد نخرجه ثم نقليه.
- ولا تنسوا ذكر اسم الله على كل وجباتكم.
- مع تمنياتنا لكم بوجبة شهية.