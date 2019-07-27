ما هي خدمة التسليم المُدار التي ستطلقها eBay

خدمة التسليم المُدار تهدف إلى توفير أداء فعال من حيث توفير التكلفة وزيادة سرعة التسليم, وزيادة الثقة على ملايين المنتجات الشعبية ..

وقد عزمت الشركة على أن تقوم بإطلاق الخدمة في بداية العام المقبل, وبدءً من الولايات المتحدة.

وهذه الخدمة ستوفر للمتسوقين خدمة تسليم أسرع وأكثر موثوقية على ملايين المنتجات, وأيضاً ستقلل من تكاليف مصاريف الشحن وتقليل التعقيدات.

ستوفر خدمة التسليم المُدار للبائعين طريقة لتخزين منتجاتهم وتعبئتها وشحنها من خلال شركاء خبراء تديرهم شركة eBay.

تتيح الخدمة الجديدة للبائعين تخزين المنتجات والبضائع بمكان أقرب للمشترين في المستودعات ذات الموقع الاستراتيجي في جميع أنحاء العالم ، مما يوفر الوقت والجهد وسرعة التسليم.

ستدعم eBay خدمة الديلفري بالتعاون مع وسطاء في هذا المجال مما يسهل عمليات التوصيل وتصبح المعاملات أكثر مصداقية.

وأشار ديفين وينيج ، رئيس eBay والرئيس التنفيذي: “إن أغلب الطلبات التي توجه إلينا من البائعين هي أنهم بحاجة إلى السرعة في توصيل الطلبات والبضائع وخصوصاً التي حجمها كبير, وأن هذه الخدمة ستلبي كافة إحتياجاتهم. “

أهم ما يميز الخدمة

السرعة في التسليم: الملايين من المنتجات تصل أسرع إلى عتبات المشترين

المصداقية: يمكن للمشترين مراقبة مشترياتهم ومعرفة متى ستصل إليهم

مجانا: زيادة كبيرة في البائعين الذين يقدمون بالشحن المجاني على المنتجات التي يريدها المشتري

جودة التغليف: تصل الطلبات في عبوات عالية الجودة وقوية وصديقة للبيئة

تحسين دعم العملاء: دقة أبسط وأسرع بشأن استفسارات المعاملات

,,ودمتم,,