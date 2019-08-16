ما هي لغة ال python

بدأت قصة الpython علي يدGuido Van Rossum سنة1991. عندما قام ببرمجة هذه اللغة في مركز CWI ، والتي وصل ترتيبها للمستوي الرابع عالميا في سنة 2018

أهمية الـPython

1) إنها تكون high-level language

هذا يعني انها لغة ذات مستوي عالي إذا ببساطة انك لن تحتاج أن تدخل في التفاصيل الخاصة بأوامر البرمجة . غير انها تستخدم syntax & instructions قريبة جدا من اللغة الانجليزية فبالتالي تسهل عمليه الفهم

2) إنها لغة تستخدم اسلوب oop

3) إنها لغة مفتوحة المصدر مما يعني ان اي حد يقدر ان يعدل عليها ويطورها.

4) إنهاclass-platform مما يعني امكانية استخدامها في windows ,Linux ،Mac

5)لديها community كبير فبالتالي تستطيع كمبرمج python أن تجد المساعدة بكل سهولة لاي مشروع تقوم بعمله

6) أن تكونpython لغة general purpose وهذا سبب وجود مكتبات كثيرة مثل pygame.

والتي توفر مجموعة من functions & methods و تستخدم pygame في برمجة الالعاب ، و كما يوجد ايضا مكتبةflask للweb development

7) كما تستطيع python أن تتعامل مع انواع كثيرة من الـ database مثلMY SQL .

ما معني python؟

لا تظن أن python سميت بهذا الاسم نسبة لمعني كلمة بايثون وهي الثعبان …لا هذا ليس سبب تسمية Python بهذا الاسم و لكن السبب الحقيقي أن هناك رجل يدعي “ڤان روسم” كان معجب بفرقة مسرحية هزلية شهيرة من بريطانيا تسمي”مونتى بايثون” علشان لذا أطلق اسم “python” على لغته ..