متاجر فيسبوك.. مارك زوكربيرج يستغل كورونا لغزو التجارة الإلكترونية

في إطار خططها الضخمة للتوسع والانتشار، أزاحت شركة “فيسبوك” الستار عن مشروع جديد، وهو “متاجر فيسبوك – Facebook shops”، مشيرة إلى أنها وسيلة جديدة تمكن الشركات من إنشاء واجهات متاجر مجانية على منصتي “فيسبوك” و”إنستجرام”.

شرح مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، فكرة المتاجر التي أطلقتها الشركة، في النقاط التالية:

أوضح زوكربيرج في بث مباشر، على فيسبوك، أمس الثلاثاء، أن التجارة الإلكترونية الموسعة ستكون مهمة لبدء إعادة بناء الاقتصاد بينما يستمر وباء كورونا المستجد، مضيفا: “لو لم تتمكن من فتح متجرك أو مطعمك على أرض الواقع، يمكنك تلقي الطلبات عبرنا وشحنها إلى الأشخاص المطلوبين”.

وزاد: “بدأنا نشاهد الكثير من الشركات الصغيرة، التي لم يكن لديها أنشطة تجارية عبر الإنترنت، تدخل إلى الإنترنت للمرة الأولى”، مؤكدا أن متاجر فيسبوك الجديدة ستعمل على تحسين تجربة التجارة الإلكترونية القياسية من خلال تخزين بيانات اعتماد الدفع للمستخدمين في مكان واحد، بما يمكنهم بعد ذلك من استخدامها في أي واجهة متجر على فيسبوك أو إنستجرام.

Today we're introducing Facebook Shops, which will make it easy for businesses to set up a single online store on both @facebookapp and @instagram, and soon @messenger and @WhatsApp too pic.twitter.com/bBloRGBFzP

— Facebook (@Facebook) May 19, 2020