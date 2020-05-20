Take a fresh look at your lifestyle.


متاجر فيسبوك.. مارك زوكربيرج يستغل كورونا لغزو التجارة الإلكترونية

بواسطة معتز بدوي
مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك - متاجر فيسبوك

في إطار خططها الضخمة للتوسع والانتشار، أزاحت شركة “فيسبوك” الستار عن مشروع جديد، وهو “متاجر فيسبوك – Facebook shops”، مشيرة إلى أنها وسيلة جديدة تمكن الشركات من إنشاء واجهات متاجر مجانية على منصتي “فيسبوك” و”إنستجرام”.

1 زوكربيرج يشرح فكرة متاجر فيسبوك
2 فيسبوك يستغل كورونا لزيادة التوسع

زوكربيرج يشرح فكرة متاجر فيسبوك

شرح مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، فكرة المتاجر التي أطلقتها الشركة، في النقاط التالية:

  • تعتمد على أن أي نشاط تجاري صغير يمكن بسهولة أن يبدأ متجر لبيع الأشياء مباشرة عبر “فيسبوك”.
  • إذا قمت بزيارة متجر شخص ما، ستتمكن من رؤية قصة الأعمال الصغيرة، ورؤية منتجاته المميزة، وشرائها في تطبيقاتنا.
  • وتم تصميم المتاجر، من خلال خدمات الجهات الخارجية، بما في ذلك Shopify و BigCommerce وWoo ، لتحويل الشبكة الاجتماعية إلى وجهة تسوق من الدرجة الأولى.

فيسبوك يستغل كورونا لزيادة التوسع

أوضح زوكربيرج في بث مباشر، على فيسبوك، أمس الثلاثاء، أن التجارة الإلكترونية الموسعة ستكون مهمة لبدء إعادة بناء الاقتصاد بينما يستمر وباء كورونا المستجد، مضيفا: “لو لم تتمكن من فتح متجرك أو مطعمك على أرض الواقع، يمكنك تلقي الطلبات عبرنا وشحنها إلى الأشخاص المطلوبين”.

وزاد: “بدأنا نشاهد الكثير من الشركات الصغيرة، التي لم يكن لديها أنشطة تجارية عبر الإنترنت، تدخل إلى الإنترنت للمرة الأولى”، مؤكدا أن متاجر فيسبوك الجديدة ستعمل على تحسين تجربة التجارة الإلكترونية القياسية من خلال تخزين بيانات اعتماد الدفع للمستخدمين في مكان واحد، بما يمكنهم بعد ذلك من استخدامها في أي واجهة متجر على فيسبوك أو إنستجرام.

معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تردد قناة بي بي سي فارسي bbc persian على قمر هوت بيرد SD بث مباشر

أخبار التقنية

“إلتقط” إشارة تردد قناة دي ام سي dmc HD “فوراً” على قمر نايل…

أخبار التقنية

إشارة تردد قناة طيور بيبي 2020 على قمر نايل سات.. تفرج على الأناشيد الجميلة HD

أخبار التقنية

تردد قناة الحياة الحمراء AlHayah TV على قمر نايل سات 7 غرباً

أخبار التقنية

تردد قناة سي ان بي سي العربية cnbc arabia على قمر بدر 4 ونايل سات

أخبار التقنية

رموز تردد قناة الجديد اللبنانية AL JADEED HD على قمر عرب سات بدر 4

أخبار التقنية

طريقة التسجيل في برنامج السارية 2020| تفعيل الإشتراك عبر الرابط الإلكتروني alsarya.tv

أخبار التقنية

طريقة تسجيل رقم هاتفك بمسابقة الحلم MBC| إشترك الآن لربح ملايين الدولارات

أخبار التقنية

“إلتقط”رموز تردد قناة سما الفضائية Sama TV على قمر نايل سات

أخبار التقنية

“تحديث”رموز تردد قناة LANA TV، لنا بلس السورية على قمر نايل سات 7 غرباً


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.